https://ria.ru/20210514/mishustin-1732279845.html
Мишустин призвал принять меры по отказу от односторонних санкций
Мишустин призвал принять меры по отказу от односторонних санкций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о необходимости принять меры по отказу от односторонних экономических... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:09
2021-05-14T12:09
2021-05-14T12:21
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о необходимости принять меры по отказу от односторонних экономических санкций и протекционизма."Наряду с защитой жизни и здоровья людей ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении, в том числе, и экономических последствий пандемии. Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы и соответственно предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что это очень важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН.Он также отметил, что "пандемия коронавирусной инфекции вновь подтвердила большое значение совместных скоординированных действий всех государств-членов организации"."Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину против коронавируса. Мы ее предложили всем партнерам по линии ООН, "Группы двадцатки", БРИКС и ШОС и предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения", - напомнил глава правительства РФ.
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html
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россия, антониу гутерреш, брикс, михаил мишустин, шос, оон, в мире