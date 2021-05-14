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Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим
Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим
Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:02
2021-05-14T19:02
исламский джихад
организация исламского сотрудничества
иерусалим
турция
хамас
палестина
восточный иерусалим
азербайджан
израиль
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.Как заявил ранее в пятницу турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе"Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно", - сказал депутат.Он отметил, что правительство Турции ведет переговоры по этой теме с другими государствами и Организацией исламского сотрудничества, "Предполагаю, что эта тема все еще в процессе консультаций, поскольку она касается не только Турции. Нужно выработать единый международный подход. На мой взгляд, в миротворческих силах необходимость есть. Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен", - заявил Чонкар.По его словам, "Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса важны", эта перспектива соответствует также и концепции решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1 750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила вечером 13 мая израильская армия. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, жертвами этих ударов стали более 130 палестинцев, 900 человек получили ранения.
https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732313468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kurts-1732367087.html
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исламский джихад, организация исламского сотрудничества, иерусалим, турция, хамас, палестина, восточный иерусалим, азербайджан, израиль, в мире

Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим

19:02 14.05.2021
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.
Как заявил ранее в пятницу турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе
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"Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно", - сказал депутат.
Он отметил, что правительство Турции ведет переговоры по этой теме с другими государствами и Организацией исламского сотрудничества, "Предполагаю, что эта тема все еще в процессе консультаций, поскольку она касается не только Турции. Нужно выработать единый международный подход. На мой взгляд, в миротворческих силах необходимость есть. Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен", - заявил Чонкар.
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По его словам, "Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса важны", эта перспектива соответствует также и концепции решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1 750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила вечером 13 мая израильская армия. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, жертвами этих ударов стали более 130 палестинцев, 900 человек получили ранения.
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