https://ria.ru/20210514/mirotvortsy-1732373339.html

Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим

Турция заявила о готовности направить миротворцев в Восточный Иерусалим

Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:02

2021-05-14T19:02

2021-05-14T19:02

исламский джихад

организация исламского сотрудничества

иерусалим

турция

хамас

палестина

восточный иерусалим

азербайджан

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151302/97/1513029744_0:95:4980:2896_1920x0_80_0_0_e946353a6d902138c6edbbb5c11c7128.jpg

АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе контингента международных миротворческих сил, однако соответствующий запрос в парламент пока не поступал, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.Как заявил ранее в пятницу турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе"Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно", - сказал депутат.Он отметил, что правительство Турции ведет переговоры по этой теме с другими государствами и Организацией исламского сотрудничества, "Предполагаю, что эта тема все еще в процессе консультаций, поскольку она касается не только Турции. Нужно выработать единый международный подход. На мой взгляд, в миротворческих силах необходимость есть. Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен", - заявил Чонкар.По его словам, "Восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса важны", эта перспектива соответствует также и концепции решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1 750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила вечером 13 мая израильская армия. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, жертвами этих ударов стали более 130 палестинцев, 900 человек получили ранения.

https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732313468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kurts-1732367087.html

иерусалим

турция

палестина

восточный иерусалим

азербайджан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламский джихад, организация исламского сотрудничества, иерусалим, турция, хамас, палестина, восточный иерусалим, азербайджан, израиль, в мире