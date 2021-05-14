https://ria.ru/20210514/minprosvescheniya-1732279493.html
Кравцов после ЧП в Казани попросил проверить организацию отдыха детей
Кравцов после ЧП в Казани попросил проверить организацию отдыха детей
Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:08
2021-05-14T12:08
2021-05-14T12:08
россия
сергей кравцов
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/25689/50/256895024_0:287:2959:1951_1920x0_80_0_0_4e48b128e462a8d926f7ca3cd79df133.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани.На совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности министр напомнил, что накануне президент проводил встречу с кабмином, первым вопросом обсуждалась трагедия в Татарстане."В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - сказал Кравцов.Он отметил, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Министр подчеркнул, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно и комфортно.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
https://ria.ru/20210513/keshbek-1732055216.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/25689/50/256895024_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_217fc169ef5df249e7d841775e6445c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, казань, общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Министр просвещения Сергей Кравцов
попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани
.
На совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности министр напомнил, что накануне президент проводил встречу с кабмином, первым вопросом обсуждалась трагедия в Татарстане.
"В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - сказал Кравцов.
Он отметил, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Министр подчеркнул, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно и комфортно.
Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России
за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.