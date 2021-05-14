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Кравцов после ЧП в Казани попросил проверить организацию отдыха детей
Кравцов после ЧП в Казани попросил проверить организацию отдыха детей
Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:08
2021-05-14T12:08
россия
сергей кравцов
казань
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани.На совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности министр напомнил, что накануне президент проводил встречу с кабмином, первым вопросом обсуждалась трагедия в Татарстане."В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - сказал Кравцов.Он отметил, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Министр подчеркнул, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно и комфортно.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
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россия, сергей кравцов, казань, общество

Кравцов после ЧП в Казани попросил проверить организацию отдыха детей

12:08 14.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДети в оздоровительном лагере
Дети в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов попросил регионы еще раз пройтись по всей цепочке подготовки к летнему детскому отдыху после трагедии в Казани.
На совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности министр напомнил, что накануне президент проводил встречу с кабмином, первым вопросом обсуждалась трагедия в Татарстане.
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"В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха... Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - сказал Кравцов.
Он отметил, что нужно провести селекторы с коллегами на местах, пройти по всей цепочке и всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху. Министр подчеркнул, что детский отдых должен быть организован максимально безопасно и комфортно.
Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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