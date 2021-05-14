https://ria.ru/20210514/metro-1732241675.html

Ликсутов рассказал о желании женщин освоить профессию машиниста

Ликсутов рассказал о желании женщин освоить профессию машиниста

Сотрудницы метро Москвы подали около сотни заявок на обучение профессии машинистки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T07:51

2021-05-14T07:51

2021-05-14T11:38

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудницы метро Москвы подали около сотни заявок на обучение профессии машинистки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В январе этого года первые женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метро Москвы, всего 17 женщин успешно прошли экзамены."У нас очень много заявок от сотрудниц метрополитена, которые работают сейчас на разных должностях, не связанных с управлением поездом, и они хотят работать машинистами. Поэтому в первую очередь мы заявки рассматриваем от них, но также мы получили заявки и не от сотрудников транспорта", - сказал Ликсутов.По его словам, не так давно набрали дополнительно еще около 10 женщин-машинистов, которые проходят обучение и в ближайшем будущем получат права и выйдут на линию."Мы думаем о том, как расширить штат наших машинистов и дать возможность работать и на других линиях метро. Но мы всерьез рассчитываем, что количество женщин-машинистов в московском метро будет увеличиваться, потому что желающих много. Если им хочется быть машинистами, значит, мы обязаны сделать так, чтобы им было хорошо и комфортно", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210514/metro-1732238746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах. 2021-05-14T07:51 true PT23M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество