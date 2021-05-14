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Ликсутов рассказал о желании женщин освоить профессию машиниста
Ликсутов рассказал о желании женщин освоить профессию машиниста
Сотрудницы метро Москвы подали около сотни заявок на обучение профессии машинистки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:51
2021-05-14T11:38
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудницы метро Москвы подали около сотни заявок на обучение профессии машинистки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В январе этого года первые женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метро Москвы, всего 17 женщин успешно прошли экзамены."У нас очень много заявок от сотрудниц метрополитена, которые работают сейчас на разных должностях, не связанных с управлением поездом, и они хотят работать машинистами. Поэтому в первую очередь мы заявки рассматриваем от них, но также мы получили заявки и не от сотрудников транспорта", - сказал Ликсутов.По его словам, не так давно набрали дополнительно еще около 10 женщин-машинистов, которые проходят обучение и в ближайшем будущем получат права и выйдут на линию."Мы думаем о том, как расширить штат наших машинистов и дать возможность работать и на других линиях метро. Но мы всерьез рассчитываем, что количество женщин-машинистов в московском метро будет увеличиваться, потому что желающих много. Если им хочется быть машинистами, значит, мы обязаны сделать так, чтобы им было хорошо и комфортно", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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РИА Новости
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Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах.
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максим ликсутов , москва, общество

Ликсутов рассказал о желании женщин освоить профессию машиниста

07:51 14.05.2021 (обновлено: 11:38 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМашинистка в головном вагоне поезда на одной из станций московского метрополитена
Машинистка в головном вагоне поезда на одной из станций московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудницы метро Москвы подали около сотни заявок на обучение профессии машинистки, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В январе этого года первые женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метро Москвы, всего 17 женщин успешно прошли экзамены.
"У нас очень много заявок от сотрудниц метрополитена, которые работают сейчас на разных должностях, не связанных с управлением поездом, и они хотят работать машинистами. Поэтому в первую очередь мы заявки рассматриваем от них, но также мы получили заявки и не от сотрудников транспорта", - сказал Ликсутов.
По его словам, не так давно набрали дополнительно еще около 10 женщин-машинистов, которые проходят обучение и в ближайшем будущем получат права и выйдут на линию.
"Мы думаем о том, как расширить штат наших машинистов и дать возможность работать и на других линиях метро. Но мы всерьез рассчитываем, что количество женщин-машинистов в московском метро будет увеличиваться, потому что желающих много. Если им хочется быть машинистами, значит, мы обязаны сделать так, чтобы им было хорошо и комфортно", - добавил заммэра.
Читайте полный текст интервью >>
Ликсутов: Москва первая в мире запустит массово систему распознавания лиц - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Ликсутов рассказал о запуске в метро Москвы оплаты проезда с помощью лица
 
Максим ЛиксутовМоскваОбщество
 
 
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