https://ria.ru/20210514/metro-1732238215.html

В Москве заработал временно закрытый участок салатовой ветки метро

В Москве заработал временно закрытый участок салатовой ветки метро

Участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Дубровка" и "Волжская" вновь заработал в московском метро, сообщается на странице подземки в Twitter. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:58

2021-05-14T05:58

2021-05-14T06:04

москва

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Дубровка" и "Волжская" вновь заработал в московском метро, сообщается на странице подземки в Twitter.Участок закрыли с 1 мая для проходки тоннеля Большой кольцевой линии. Изначально планировалось, что он не будет работать до 23 мая, однако 13 мая мэр Сергей Собянин сообщил, что его откроют на 10 дней раньше.

https://realty.ria.ru/20210505/eskalator-1731182468.html

москва

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2021

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