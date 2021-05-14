https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html
Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку
Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку
Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:53
2021-05-14T12:53
2021-05-14T15:34
россия
виктор медведчук
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что Медведчук и Путин "знают друг друга, они неоднократно встречались"."Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - отметил он.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".
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россия, виктор медведчук, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Кем для Путина является Медведчук? Он для Путина является одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком и как можно описать его отношения с Путиным.
Песков добавил, что Медведчук и Путин "знают друг друга, они неоднократно встречались".
"Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - отметил он.
"Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за процессом над Медведчуком.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".