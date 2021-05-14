https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732290347.html

Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:53

2021-05-14T12:53

2021-05-14T15:34

россия

виктор медведчук

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука одним из украинских политиков, который в отличие от многих выступает за нормализацию отношений с РФ, причем на деле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков добавил, что Медведчук и Путин "знают друг друга, они неоднократно встречались"."Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком", - отметил он.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в "госизмене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны".

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732282906.html

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россия, виктор медведчук, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире