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Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:39
2021-05-14T00:39
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда."Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом", - сказал Говда в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, украина, в мире

Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука

00:39 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда.
"Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом", - сказал Говда в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
00:19
Соратник Медведчука объяснил арест председателя политсовета партии
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.
 
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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