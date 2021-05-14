https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732230827.html

Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука

Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука

Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:39

2021-05-14T00:39

2021-05-14T00:39

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда."Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом", - сказал Говда в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732229371.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, украина, в мире