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Лукашенко призвал граждан не отправлять деньги оппозиции на ремонт храма
Лукашенко призвал граждан не отправлять деньги оппозиции на ремонт храма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит откликаться на призывы оппозиционных интернет-ресурсов перечислять им деньги для... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:01
2021-05-14T16:01
россия
мчс белоруссии
александр лукашенко
юнеско
белоруссия
александр турчинов
в мире
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит откликаться на призывы оппозиционных интернет-ресурсов перечислять им деньги для восстановления поврежденного пожаром католического храма в Будславе.МЧС Белоруссии 11 мая сообщило, что спасателям поступила информация о задымлении в здании костела в Будславе (Минская область), на момент возгорания в костеле прихожан не было. С помощью волонтеров из здания были вынесены литургические принадлежности, иконы, книги, в том числе известная икона Матери Божьей Будславской - одна из наиболее почитаемых в Белоруссии. Пожар удалось ликвидировать, но крыша центрального нефа была полностью уничтожена и обрушилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело."Эти же "невероятные" (оппозиция – ред.) опять говорят: деньги соберем. Ветеранам (Великой Отечественной войны для оказания помощи ко Дню Победы – ред.) уже "собрали", не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше", - заявил Лукашенко в пятницу. Его слова приводит пресс-служба главы государства."Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, ... пусть они (местная религиозная община – ред.) откроют счет, и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги", - продолжил президент.Он также заявил, что в процессе восстановления католического храма не стоит торопиться. "Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер высказал уверенность, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.Будславский костел является духовным центром белорусских католиков, а также памятником архитектуры. Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии проводит Будславский фестиваль и организованные пилигримки к иконе Матери Божьей Будславской с 1992 года. В Будслав собираются паломники со всех регионов страны, соседних России, Польши, Литвы, дальнего зарубежья. В конце 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль)" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
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россия, мчс белоруссии, александр лукашенко, юнеско, белоруссия, александр турчинов, в мире

Лукашенко призвал граждан не отправлять деньги оппозиции на ремонт храма

16:01 14.05.2021
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© БелТА
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит откликаться на призывы оппозиционных интернет-ресурсов перечислять им деньги для восстановления поврежденного пожаром католического храма в Будславе.
МЧС Белоруссии 11 мая сообщило, что спасателям поступила информация о задымлении в здании костела в Будславе (Минская область), на момент возгорания в костеле прихожан не было. С помощью волонтеров из здания были вынесены литургические принадлежности, иконы, книги, в том числе известная икона Матери Божьей Будславской - одна из наиболее почитаемых в Белоруссии. Пожар удалось ликвидировать, но крыша центрального нефа была полностью уничтожена и обрушилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 19:09
Лукашенко призвал прекратить ненужное противостояние в стране
"Эти же "невероятные" (оппозиция – ред.) опять говорят: деньги соберем. Ветеранам (Великой Отечественной войны для оказания помощи ко Дню Победы – ред.) уже "собрали", не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше", - заявил Лукашенко в пятницу. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
"Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, ... пусть они (местная религиозная община – ред.) откроют счет, и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги", - продолжил президент.
Он также заявил, что в процессе восстановления католического храма не стоит торопиться. "Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер высказал уверенность, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.
Будславский костел является духовным центром белорусских католиков, а также памятником архитектуры. Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии проводит Будславский фестиваль и организованные пилигримки к иконе Матери Божьей Будславской с 1992 года. В Будслав собираются паломники со всех регионов страны, соседних России, Польши, Литвы, дальнего зарубежья. В конце 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль)" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 22:26
Лукашенко рассказал, как оппозиция планировала финансировать протесты
 
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