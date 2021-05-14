Лукашенко призвал граждан не отправлять деньги оппозиции на ремонт храма
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам не стоит откликаться на призывы оппозиционных интернет-ресурсов перечислять им деньги для восстановления поврежденного пожаром католического храма в Будславе.
МЧС Белоруссии 11 мая сообщило, что спасателям поступила информация о задымлении в здании костела в Будславе (Минская область), на момент возгорания в костеле прихожан не было. С помощью волонтеров из здания были вынесены литургические принадлежности, иконы, книги, в том числе известная икона Матери Божьей Будславской - одна из наиболее почитаемых в Белоруссии. Пожар удалось ликвидировать, но крыша центрального нефа была полностью уничтожена и обрушилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
"Эти же "невероятные" (оппозиция – ред.) опять говорят: деньги соберем. Ветеранам (Великой Отечественной войны для оказания помощи ко Дню Победы – ред.) уже "собрали", не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше", - заявил Лукашенко в пятницу. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
"Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, ... пусть они (местная религиозная община – ред.) откроют счет, и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги", - продолжил президент.
Он также заявил, что в процессе восстановления католического храма не стоит торопиться. "Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер высказал уверенность, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.
Будславский костел является духовным центром белорусских католиков, а также памятником архитектуры. Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии проводит Будславский фестиваль и организованные пилигримки к иконе Матери Божьей Будславской с 1992 года. В Будслав собираются паломники со всех регионов страны, соседних России, Польши, Литвы, дальнего зарубежья. В конце 2018 года Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия "Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фестиваль)" в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.