В Крыму оценили обвинения против Медведчука в расхищении полуострова
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фарсом предъявленное обвинение лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку якобы в расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму – передаче РФ данных о газовом месторождении. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест.
"Весь этот судебный процесс и обвинения – очередной фарс и политические репрессии. Украина из некогда правового государства превратилась в страну произвола и тоталитаризма, в которой правит нацистский режим, получающий прямые указания из-за рубежа", - сказал РИА Новости Константинов.
По данным украинских правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод - о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью распространения через них "российской пропаганды" на Украине и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.