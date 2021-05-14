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В Крыму оценили обвинения против Медведчука в расхищении полуострова
В Крыму оценили обвинения против Медведчука в расхищении полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фарсом предъявленное обвинение лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:26
2021-05-14T12:26
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
владимир константинов
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фарсом предъявленное обвинение лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку якобы в расхищении национальных ресурсов в Крыму.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму – передаче РФ данных о газовом месторождении. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест."Весь этот судебный процесс и обвинения – очередной фарс и политические репрессии. Украина из некогда правового государства превратилась в страну произвола и тоталитаризма, в которой правит нацистский режим, получающий прямые указания из-за рубежа", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, за преследованием Медведчука, последовательно отстаивавшего налаживание дружеских и партнерских отношений с Россией, стоит Вашингтон. "Перевороты и расправы с инакомыслящими – "фирменный стиль" политики Вашингтона", - подчеркнул глава парламента Крыма.По данным украинских правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод - о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью распространения через них "российской пропаганды" на Украине и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732282906.html
https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, владимир константинов, республика крым, украина, в мире

В Крыму оценили обвинения против Медведчука в расхищении полуострова

12:26 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фарсом предъявленное обвинение лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку якобы в расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму – передаче РФ данных о газовом месторождении. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Весь этот судебный процесс и обвинения – очередной фарс и политические репрессии. Украина из некогда правового государства превратилась в страну произвола и тоталитаризма, в которой правит нацистский режим, получающий прямые указания из-за рубежа", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, за преследованием Медведчука, последовательно отстаивавшего налаживание дружеских и партнерских отношений с Россией, стоит Вашингтон. "Перевороты и расправы с инакомыслящими – "фирменный стиль" политики Вашингтона", - подчеркнул глава парламента Крыма.
По данным украинских правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод - о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью распространения через них "российской пропаганды" на Украине и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВладимир КонстантиновРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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