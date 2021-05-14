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Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
Основой любого банковского кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T02:12
2021-05-14T02:12
россия
экономика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Основой любого банковского кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Это происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, но сейчас такой сценарий крайне маловероятен, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов. Если у вас все же есть опасения за собственные сбережения, он советует размещать их лишь в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. Тогда вы получите компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей. Более существенные суммы следует размещать по разным банкам, советует он. К безопасным альтернативам банковским вкладам относится покупка гособлигаций, вероятность дефолта по которым ничтожно мала. При этом их доходность с учетом купонных выплат за прошлый год значительно превысила ставки по вкладам и инфляцию, заключил Воронов.
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россия, экономика

Экономист назвал признаки нового банковского кризиса

02:12 14.05.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Основой любого банковского кризиса является резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Это происходит из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов, но сейчас такой сценарий крайне маловероятен, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.
"Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала", - успокоил эксперт.
Если у вас все же есть опасения за собственные сбережения, он советует размещать их лишь в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. Тогда вы получите компенсацию в пределах 1,4 миллиона рублей. Более существенные суммы следует размещать по разным банкам, советует он.
К безопасным альтернативам банковским вкладам относится покупка гособлигаций, вероятность дефолта по которым ничтожно мала. При этом их доходность с учетом купонных выплат за прошлый год значительно превысила ставки по вкладам и инфляцию, заключил Воронов.
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