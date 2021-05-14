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Хорватия первой в Евросоюзе протестировала ковид-паспорта
Хорватия первой в Евросоюзе протестировала ковид-паспорта
Хорватия первой в Евросоюзе успешно протестировала сертификаты здоровья, так называемые "ковид-паспорта", сообщил министр внутренних дел и глава национального... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:30
2021-05-14T16:30
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БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Хорватия первой в Евросоюзе успешно протестировала сертификаты здоровья, так называемые "ковид-паспорта", сообщил министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Давор Божинович."Агентство по коммерческой деятельности, которое отвечает за разработку технического решения, успешно провело тестирование с центральным цифровым терминалом и было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которая заявлена на начало июня", - цитирует пресс-служба кабмина Божиновича."Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании, и производит обмен "ключами" с другими странами-членами ЕС через терминал", - отметил глава МВД Хорватии.Он добавил, что создана аппликация и для проверки сертификатов, выданных другими государствами, и подчеркнул, что техническая готовность системы подтверждена на три дня раньше запланированного срока.По последним данным хорватского минздрава, всего в Хорватию поставлено 1,5 миллиона доз различных вакцин западного производства. К четвергу одну дозу прививки получили 29% населения четырехмиллионной страны, полную иммунизацию прошли 8% населения.
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Хорватия первой в Евросоюзе протестировала ковид-паспорта

16:30 14.05.2021
 
© Pixabay / kirkandmimiНа улице Сплита в Хорватии
На улице Сплита в Хорватии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Pixabay / kirkandmimi
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Хорватия первой в Евросоюзе успешно протестировала сертификаты здоровья, так называемые "ковид-паспорта", сообщил министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Давор Божинович.
"Агентство по коммерческой деятельности, которое отвечает за разработку технического решения, успешно провело тестирование с центральным цифровым терминалом и было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которая заявлена на начало июня", - цитирует пресс-служба кабмина Божиновича.
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"Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании, и производит обмен "ключами" с другими странами-членами ЕС через терминал", - отметил глава МВД Хорватии.
Он добавил, что создана аппликация и для проверки сертификатов, выданных другими государствами, и подчеркнул, что техническая готовность системы подтверждена на три дня раньше запланированного срока.
По последним данным хорватского минздрава, всего в Хорватию поставлено 1,5 миллиона доз различных вакцин западного производства. К четвергу одну дозу прививки получили 29% населения четырехмиллионной страны, полную иммунизацию прошли 8% населения.
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