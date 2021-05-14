Понять и простить. Как кошки на самом деле относятся к хозяевам
08:00 14.05.2021 (обновлено: 08:02 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Наука узнала много нового о том, как кошки воспринимают мир. Оказалось, у них бывают оптические иллюзии, они любят общаться с людьми, хотя и плохо разбираются в человеческих отношениях. А еще специалисты нашли очень необычный, но эффективный способ коммуникации с домашними питомцами.
Коробка Шредингера
Впервые предположения о том, что кошки восприимчивы к оптическим иллюзиям, высказали в 1988-м. Тогда исследователи из Северо-Западного университета (США) наблюдали за двумя животными, которые раз за разом правильно распознавали квадраты Канижа — геометрические фигуры, у которых обозначены углы, а контуров нет. То есть, по сути, мозг кошек достраивал невидимые стороны квадратов. Однако к полученным выводам сами авторы работы отнеслись с осторожностью — выборка была небольшая, и животных специально готовили к эксперименту.
Тридцать лет спустя опыт повторили ученые из Австралии и США. Правда, привлекли к работе значительно больше кошек — около пятисот. Все демонстрировали свои способности в привычной обстановке — дома. Предполагалось, что это снизит уровень стресса, который влияет на результаты эксперимента.
Через соцсети владельцам кошек в разных странах предложили принять участие в исследовании. Добровольцы должны были сделать из бумаги обычный квадрат, квадрат Канижа и фигуру, похожую на него, но не создающую иллюзию. Затем ежедневно в течение недели хозяева выкладывали их перед питомцами, записывая все на камеру.
© Иллюстрация РИА НовостиФигуры, из которых предлагалось выбирать кошкам. Слева направо: обычный квадрат, квадрат Канижа и фигура, похожая на него, но не создающая иллюзию.
© Иллюстрация РИА Новости
Фигуры, из которых предлагалось выбирать кошкам. Слева направо: обычный квадрат, квадрат Канижа и фигура, похожая на него, но не создающая иллюзию.
К сожалению, все этапы эксперимента выполнили только 30 животных из пятисот — хотя, скорее всего, причина не в интеллекте подопытных, а в лени их владельцев. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы понять: кошки действительно распознают оптические иллюзии. Так, большинство выбрали обычный квадрат и квадрат Канижа, и только одна заинтересовалась контрольной фигурой.
А значит, решили исследователи, кошки видят иллюзорные контуры так же, как реальные. Более того, двумерные объекты они воспринимают, как настоящие укрытия. Именно поэтому если начертить на полу контуры квадрата, животное в него сядет.
Авторы работы хотят протестировать и других представителей семейства кошачьих — львов и тигров. Если окажется, что они не воспринимают оптические иллюзии, можно будет "говорить о влиянии приручения животных на их зрение".
So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC— Gabriella Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021
Тонкости отношений
В 2019 году ученые из Орегонского университета (США) доказали, что кошки столь же преданы человеку, как и собаки. Глубокая связь животного с хозяином, судя по всему, формируется в раннем детстве и остается на всю жизнь.
Однако эта привязанность не так заметна. Как выяснили исследователи из Университета Киото (Япония), дело не в равнодушии животных, а в том, что они не способны разобраться в нюансах межчеловеческих отношений. Эксперимент показал: кошкам все равно, проявляет какой-то человек дружелюбие или нет по отношению к хозяину. Собаки в таких случаях более сообразительны.
CC BY 3.0 / Animal Behavior and Cognition / Схема эксперимента, показавшего, что кошки не умеют оценивать отношения между людьми. На первом этапе (а) хозяин безуспешно пытается открыть контейнер, затем (b) он обращается за помощью к добровольцу. Тот либо помогает открыть контейнер (с), и хозяин достает из него предмет и показывает коту (d), либо отказывает в помощи (e), и хозяин не может достать предмет (f). После этого доброволец и нейтральный участник предлагают коту его любимый корм (g). В ходе эксперимента выяснилось, что кошки не делали различия между участниками эксперимента и брали угощение у всех. Собаки в аналогичной ситуации отказывались брать корм из рук добровольца, отказавшему их хозяину в помощи.
Схема эксперимента, показавшего, что кошки не умеют оценивать отношения между людьми. На первом этапе (а) хозяин безуспешно пытается открыть контейнер, затем (b) он обращается за помощью к добровольцу. Тот либо помогает открыть контейнер (с), и хозяин достает из него предмет и показывает коту (d), либо отказывает в помощи (e), и хозяин не может достать предмет (f). После этого доброволец и нейтральный участник предлагают коту его любимый корм (g). В ходе эксперимента выяснилось, что кошки не делали различия между участниками эксперимента и брали угощение у всех. Собаки в аналогичной ситуации отказывались брать корм из рук добровольца, отказавшему их хозяину в помощи.
Есть контакт!
Хотя кошки не вдаются в тонкости отношений между людьми, от общения с человеком они никогда не откажутся. Согласно работе американских зоологов, большинство, выбирая между едой и человеческой лаской, предпочтут последнее. Причем речь как о домашних питомцах, так и о животных из приютов.
Кроме того, судя по статье южнокорейских биологов, именно ради общения с людьми кошки начали мяукать. Дело в том, что обычные домашние коты используют для переговоров с хозяином высокое жалобное "мяу". А вот их одичавшие собратья на человека только шипят.
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Однако, как выяснили недавно британские исследователи, не менее эффективный способ общения с кошками — моргание, причем медленное и с прищуром. Так можно установить контакт даже между животным и незнакомым ему человеком.
Ранее ученые уже доказали, что кошачий прищур — или неспешное моргание — знак того, что питомцу комфортно и человек ему нравится. Теперь же сразу два эксперимента обнаружили: кошки практически всегда отвечают на такое же моргание со стороны человека и тем самым выказывают расположение.
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В первом эксперименте приняла участие 21 пара "хозяин — питомец". Каждый доброволец дожидался прямого зрительного контакта со своим животным и в этот момент либо медленно моргал, либо ничего не делал. Если человек закрывал глаза, кошка чаще всего следовала его примеру и щурилась, причем это не зависело от ее возраста и количества питомцев, живущих с ней в одном доме.
Во втором эксперименте приняли участие 24 кошки и несколько добровольцев — не хозяева, а незнакомые животным люди. Задание было то же самое, и результаты получились очень похожими: в ответ на медленное моргание кошка практически всегда шла на контакт с человеком.
© Иллюстрация РИА НовостиВ эксперименте британских исследователей кошки отвечали на медленное моргание со стороны человека и тем самым выказывали ему свое расположение. Количество положительных реакций со стороны животных на моргание было больше, чем на другие способы установить с ними контакт (на рисунке справа). При этом были кошки, которые не реагировали ни на один из способов коммуникации (на рисунке слева).
© Иллюстрация РИА Новости
В эксперименте британских исследователей кошки отвечали на медленное моргание со стороны человека и тем самым выказывали ему свое расположение. Количество положительных реакций со стороны животных на моргание было больше, чем на другие способы установить с ними контакт (на рисунке справа). При этом были кошки, которые не реагировали ни на один из способов коммуникации (на рисунке слева).
Отражение хозяина
Впрочем, общаться можно и более привычным нам способом — словами. Как выяснили японские зоологи, домашние кошки выделяют в речи отдельные слова — в частности, свои имена, и отличают их от кличек котов, которые живут рядом.
Они способны понимать некоторые человеческие сигналы: идут, куда им указывают, чувствительны к людским эмоциям.
Кроме того, именно общение с человеком во многом формирует характер кошки и даже влияет на ее здоровье. Наблюдения за тремя тысячами домашних животных продемонстрировали, что в целом они ведут себя так же, как их хозяева.
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Так, питомцы невротиков чаще страдают от проблем со здоровьем, а у тех, кто живет с добродушными и полными владельцами, бывает лишний вес. Домашние любимцы экстравертов весят мало и много времени проводят на улице. Они, как правило, более дружелюбны к окружающим.
Агрессивность чаще всего свойственна кошкам, у которых нервозные хозяева, а нелюдимость — тем, чьи владельцы интроверты.