https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732319563.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 38 тысяч

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 38 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087, скончались 802 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:52

2021-05-14T14:52

2021-05-14T14:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969734_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_171b7381ea10013380da29eb8e1ca57b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087, скончались 802 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,8 миллиона зараженных, скончались более 584 тысяч пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире