https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732319563.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 38 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 38 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087, скончались 802 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:52
2021-05-14T14:52
2021-05-14T14:52
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 38 087, скончались 802 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,8 миллиона зараженных, скончались более 584 тысяч пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире