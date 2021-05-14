https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732307149.html

Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая стояла... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:01

2021-05-14T14:01

2021-05-14T14:01

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая стояла во многих регионах страны, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Некоторый подъем обусловлен во многом тем, что мы расслабились и забыли про меры профилактики – не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию. Между тем, эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная и расслабляться рано", - сказала Пшеничная журналистам.Она уточнила, что помимо этого последние дни во многих регионах России погода была пасмурной, дождливой и прохладной, имитировала середину осени, что создало более комфортные условия для распространения вируса.По словам Пшеничной, в последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости, но такие суточные колебания закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса."Как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Если мы ответственно подойдем к выполнению противоэпидемических рекомендаций, то очень скоро заболеваемость снова начнет снижаться. Набирающая обороты вакцинация, как и приближающееся лето с обилием яркого солнечного света, помогут нам в этом. Не игнорируйте возможность сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя и своих близких", - подчеркнула Пшеничная.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество