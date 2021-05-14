https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732269945.html
В Москве за сутки госпитализированы 1324 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1324 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1324 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:26
2021-05-14T11:26
2021-05-14T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1324 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Выздоровели еще 2943 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683. В Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1324 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_433610b2bd9af57422392c2a5fafffc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество