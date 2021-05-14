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В России за сутки выписали 9756 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9756 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 9 756 человек после COVID-19, за все время - 4 537 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:03
2021-05-14T11:03
2021-05-14T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 756 человек после COVID-19, за все время - 4 537 634, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 756 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 537 634", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 2943 человека, Санкт-Петербурге - 1164, Подмосковье - 575.
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