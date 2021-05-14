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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732264712.html
В России выявили 9462 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9462 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9462 — это максимальный показатель с 20 марта (9632), следует из данных оперативного штаба по... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:02
2021-05-14T12:44
воз
университет джонса хопкинса
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9462 — это максимальный показатель с 20 марта (9632), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8380 заболевших. Темп прироста составил 0,19%. Симптомов не было у 1604 заразившихся (17%). Выписались из больниц 9756 человек, умерли — 393.Больше всего новых пациентов в Москве — 3818. Это самое большое значение с 17 января (4012).Причиной, по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, могли стать майские праздники: люди активно общались и ездили в транспорте. Однако, чтобы говорить о какой-либо тенденции, нужно следить за динамикой в ближайшие дни.В Санкт-Петербурге зарегистрировали 739 заболевших, а в Московской области — 648. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе (два) и Еврейской автономной области (один).В Ненецком автономном округе нет новых инфицированных.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 922 901. Не удалось спасти 115 116 человек, вылечились — 4 537 634.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 160 миллионов заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 161,1 миллиона. Скончались более 3,3 миллиона.Наиболее подвержены COVID-19 оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку, за ней следуют Британия, Италия, Испания и Германия.
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воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9462 новых случая заражения коронавирусом

11:02 14.05.2021 (обновлено: 12:44 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 9462 — это максимальный показатель с 20 марта (9632), следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 8380 заболевших. Темп прироста составил 0,19%. Симптомов не было у 1604 заразившихся (17%). Выписались из больниц 9756 человек, умерли — 393.
Больше всего новых пациентов в Москве — 3818. Это самое большое значение с 17 января (4012).
Причиной, по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, могли стать майские праздники: люди активно общались и ездили в транспорте. Однако, чтобы говорить о какой-либо тенденции, нужно следить за динамикой в ближайшие дни.
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В Санкт-Петербурге зарегистрировали 739 заболевших, а в Московской области — 648. Меньше всего — в Магаданской области (четыре), Чукотском автономном округе (два) и Еврейской автономной области (один).
В Ненецком автономном округе нет новых инфицированных.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 922 901. Не удалось спасти 115 116 человек, вылечились — 4 537 634.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 160 миллионов заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 161,1 миллиона. Скончались более 3,3 миллиона.
Наиболее подвержены COVID-19 оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку, за ней следуют Британия, Италия, Испания и Германия.
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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