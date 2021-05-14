https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732264587.html

В России за сутки умерли 393 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 393 пациента с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время - 115 116, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:02

2021-05-14T11:02

2021-05-14T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время - 115 116, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 393 смерти... За весь период по России умерли 115 116 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 60, Санкт-Петербурге - 35, Ростовской области - 26.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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