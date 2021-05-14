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В России за сутки умерли 393 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 393 пациента с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время - 115 116, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:02
2021-05-14T11:02
2021-05-14T11:02
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 393 смерти с COVID-19, за все время - 115 116, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 393 смерти... За весь период по России умерли 115 116 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 60, Санкт-Петербурге - 35, Ростовской области - 26.
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РИА Новости
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РИА Новости
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