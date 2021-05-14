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Российский ученый предсказал появление резистентных штаммов коронавируса
Российский ученый предсказал появление резистентных штаммов коронавируса
Резистентных к препаратам или иммунитету штаммов коронавируса пока нет, но они появятся "рано или поздно", считает профессор Дальневосточного федерального... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:31
2021-05-14T09:31
михаил щелканов
здоровье - общество
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Резистентных к препаратам или иммунитету штаммов коронавируса пока нет, но они появятся "рано или поздно", считает профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов."Что касается коронавируса, пока резистентных штаммов нет. Но, к счастью, от коронавируса все лечатся по полной программе... Будут (резистентные штаммы – ред.), это тоже совершенно очевидный прогноз, потому что вирусная популяция, вот это самое облако, как бы вы на него не воздействовали - с помощью иммунитета, коллективного, например, или с помощью химиопрепаратов, это облако все равно найдет способы селектировать из своей среды те варианты, которые наиболее приспособлены к тем условиям, в которые вы это облако помещаете", - отметил ученый на открытой лекции в ДВФУ."То есть рано или поздно появятся резистентные варианты, это тоже все вирусологи понимают", - заявил Щелканов.Он отметил, что от этого никуда не деться, придется искать новые химиопрепараты.
https://ria.ru/20210513/shtamm-1732154088.html
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михаил щелканов, здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, общество

Российский ученый предсказал появление резистентных штаммов коронавируса

09:31 14.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Резистентных к препаратам или иммунитету штаммов коронавируса пока нет, но они появятся "рано или поздно", считает профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов.
"Что касается коронавируса, пока резистентных штаммов нет. Но, к счастью, от коронавируса все лечатся по полной программе... Будут (резистентные штаммы – ред.), это тоже совершенно очевидный прогноз, потому что вирусная популяция, вот это самое облако, как бы вы на него не воздействовали - с помощью иммунитета, коллективного, например, или с помощью химиопрепаратов, это облако все равно найдет способы селектировать из своей среды те варианты, которые наиболее приспособлены к тем условиям, в которые вы это облако помещаете", - отметил ученый на открытой лекции в ДВФУ.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"То есть рано или поздно появятся резистентные варианты, это тоже все вирусологи понимают", - заявил Щелканов.
Он отметил, что от этого никуда не деться, придется искать новые химиопрепараты.
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