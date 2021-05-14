https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732236374.html

Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население

Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население

Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:09

2021-05-14T04:09

2021-05-14T13:09

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что такая же ситуация будет в России, если все привьются вакциной, которая не слишком эффективна.Профессор посоветовала прививаться в условиях России "Спутником V", а в условиях Европы и США Pfizer или Moderna.По мнению Барановой, только если в наличии нет обозначенных вакцин, следует обратиться к менее эффективным вариантам."Но в реальности конечно все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - уточнила Баранова.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус covid-19, россия, общество