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Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население
Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население
Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:09
2021-05-14T13:09
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что такая же ситуация будет в России, если все привьются вакциной, которая не слишком эффективна.Профессор посоветовала прививаться в условиях России "Спутником V", а в условиях Европы и США Pfizer или Moderna.По мнению Барановой, только если в наличии нет обозначенных вакцин, следует обратиться к менее эффективным вариантам."Но в реальности конечно все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - уточнила Баранова.
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анча баранова, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население

04:09 14.05.2021 (обновлено: 13:09 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат", - сказал Баранова.
Она отметила, что такая же ситуация будет в России, если все привьются вакциной, которая не слишком эффективна.
Профессор посоветовала прививаться в условиях России "Спутником V", а в условиях Европы и США Pfizer или Moderna.
По мнению Барановой, только если в наличии нет обозначенных вакцин, следует обратиться к менее эффективным вариантам.
"Но в реальности конечно все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - уточнила Баранова.
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Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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