Биолог объяснила вспышку COVID-19 в стране, где привили все население
04:09 14.05.2021 (обновлено: 13:09 14.05.2021)
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Даже после 100% вакцинации населения может опять начаться рост заболеваемости COVID-19, если люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат", - сказал Баранова.
Она отметила, что такая же ситуация будет в России, если все привьются вакциной, которая не слишком эффективна.
По мнению Барановой, только если в наличии нет обозначенных вакцин, следует обратиться к менее эффективным вариантам.
"Но в реальности конечно все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - уточнила Баранова.