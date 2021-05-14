https://ria.ru/20210514/korabl-1732400839.html
Сторожевой корабль США Hamilton покинул воды Черного моря
Сторожевой корабль США Hamilton покинул воды Черного моря
Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton вышел из Черного моря, сообщает Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:47
2021-05-14T23:47
2021-05-14T23:47
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton вышел из Черного моря, сообщает Шестой флот ВМС США."Катер береговой охраны США Hamilton прошел транзитом из Черного в Средиземное море, завершив 14 мая проведение операций в Черном море", - говорится в заявлении на сайте Шестого флота.В конце апреля в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Шестой флот США заявил, что корабль находится в Черном море "в поддержку союзников по НАТО и партнеров".В заявлении отмечается важность сотрудничества ВМС США с региональными военно-морскими силами для обеспечения "свободы передвижения в международных водах для всех стран"."Черное море не принадлежит какой-либо одной стране, оно принадлежит миру", - говорится в заявлении.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
https://ria.ru/20210506/nato-1731345124.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/korabl-1731849059.html
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россия, национальный центр управления обороной рф, средиземное море, военно-морские силы сша, нато, сша, в мире