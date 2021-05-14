https://ria.ru/20210514/korabl-1732400839.html

Сторожевой корабль США Hamilton покинул воды Черного моря

Сторожевой корабль США Hamilton покинул воды Черного моря

Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton вышел из Черного моря, сообщает Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T23:47

2021-05-14T23:47

2021-05-14T23:47

россия

национальный центр управления обороной рф

средиземное море

военно-морские силы сша

нато

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731643142_0:24:2100:1205_1920x0_80_0_0_91bd6f5432fdeeaffdc610c23cac626e.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton вышел из Черного моря, сообщает Шестой флот ВМС США."Катер береговой охраны США Hamilton прошел транзитом из Черного в Средиземное море, завершив 14 мая проведение операций в Черном море", - говорится в заявлении на сайте Шестого флота.В конце апреля в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Шестой флот США заявил, что корабль находится в Черном море "в поддержку союзников по НАТО и партнеров".В заявлении отмечается важность сотрудничества ВМС США с региональными военно-морскими силами для обеспечения "свободы передвижения в международных водах для всех стран"."Черное море не принадлежит какой-либо одной стране, оно принадлежит миру", - говорится в заявлении.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

https://ria.ru/20210506/nato-1731345124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/korabl-1731849059.html

россия

средиземное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, средиземное море, военно-морские силы сша, нато, сша, в мире