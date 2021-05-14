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Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая с кровопролитных столкновений в ряде кварталов Восточного Иерусалима и у... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:56
2021-05-14T18:56
2021-05-14T18:56
инфографика
обострение палестино-израильского конфликта
арабо-израильский конфликт
палестина
израиль
в мире
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Крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая с кровопролитных столкновений в ряде кварталов Восточного Иерусалима и у мечети Аль-Акса. С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы обеих сторон. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие территории подверглись массированным ударам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфографика, обострение палестино-израильского конфликта, арабо-израильский конфликт, палестина, израиль, в мире