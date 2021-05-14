https://ria.ru/20210514/konflikt-1732371263.html

Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта

Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта

Крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая с кровопролитных столкновений в ряде кварталов Восточного Иерусалима и у... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:56

2021-05-14T18:56

2021-05-14T18:56

инфографика

обострение палестино-израильского конфликта

арабо-израильский конфликт

палестина

израиль

в мире

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Крупнейшая за последние годы эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 мая с кровопролитных столкновений в ряде кварталов Восточного Иерусалима и у мечети Аль-Акса. С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы обеих сторон. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие территории подверглись массированным ударам.

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, обострение палестино-израильского конфликта, арабо-израильский конфликт, палестина, израиль, в мире