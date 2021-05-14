https://ria.ru/20210514/konflikt-1732275705.html

Косачев оценил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Косачев оценил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Россия предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:51

2021-05-14T11:51

2021-05-14T12:09

россия

исламский джихад

константин косачев

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Россия предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем - хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа – все это свидетельствует о том, что "горячая фаза" уже наступила", - написал политик в Facebook.По его словам, самое важное – любой ценой остановить эскалацию боевых действий, поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон. Каким именно будет механизм принятия решений, и кто первым остановится - не столь важно, считает сенатор."Опыт есть, и всегда ключевой оказывалась позиция международного сообщества. От слаженности его действий и единства оценок зависит многое", - подчеркнул Косачев.Сенатор отметил, что Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, и, по его мнению, от ее голоса зависит многое"."А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии", - написал законодатель.Он отметил, что сейчас общая задача – не поддержать какую-либо из сторон, поскольку десятилетия противостояния показали, что это только ухудшает ситуацию, а срочно задействовать существующие международные механизмы."В частности – немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, по сути, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях", - написал он.К сожалению, как сообщают СМИ, отвергнуты и посреднические предложения Египта, заключил Косачев.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

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Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать. 2021-05-14T11:51 true PT1M31S

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россия, исламский джихад, константин косачев, хамас, израиль, в мире