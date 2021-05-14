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https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html
Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba
Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba
Хакеры группировки DarkSide, которая, предположительно, совершила атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, объявили о том, что похитили данные... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:39
2021-05-14T09:39
россия
toshiba corporation
джо байден
франция
сша
технологии
в мире
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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Хакеры группировки DarkSide, которая, предположительно, совершила атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, объявили о том, что похитили данные французского отделения японской корпорации Toshiba, сообщил телеканал NHK со ссылкой на компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.Как сообщила компания Mitsui Bussan Secure Directions, Inc, около 1.00 в пятницу (19.00 мск четверга) хакерская группа DarkSide обнародовала в даркнете заявление, согласно которому она похитила 740 гигабайт секретной информации и персональных данных французского отделения японской корпорации Toshiba. Toshiba в свою очередь заявила, что изучает этот вопрос.Ранее сообщалось, что хакерская группа DarkSide зашифровала с помощью вируса-вымогателя данные крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. В результате поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье США, были остановлены. В 17 штатах и в столице был введен режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что эта кибератака может стать одной из самых дорогих в истории.Washington Post и агентство Блумберг заявили, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide. Источники NBC говорят, что атака произошла не со стороны государства - ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы. Белый дом также заявил, что исходит из того, что это действия криминальной группировки. Президент США Джо Байден сказал, что у США нет данных о том, чтобы за атакой стояла Москва - но имеется информация, что хакеры могли находиться в России, так что "у России есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело". Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными. Как ожидается, работа трубопровода будет полностью восстановлена к концу выходных.
https://ria.ru/20210513/khakery-1732184666.html
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россия, toshiba corporation, джо байден, франция, сша, технологии, в мире

Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba

09:39 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Хакеры группировки DarkSide, которая, предположительно, совершила атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, объявили о том, что похитили данные французского отделения японской корпорации Toshiba, сообщил телеканал NHK со ссылкой на компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.
Как сообщила компания Mitsui Bussan Secure Directions, Inc, около 1.00 в пятницу (19.00 мск четверга) хакерская группа DarkSide обнародовала в даркнете заявление, согласно которому она похитила 740 гигабайт секретной информации и персональных данных французского отделения японской корпорации Toshiba. Toshiba в свою очередь заявила, что изучает этот вопрос.
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 17:31
Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"
Ранее сообщалось, что хакерская группа DarkSide зашифровала с помощью вируса-вымогателя данные крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. В результате поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье США, были остановлены. В 17 штатах и в столице был введен режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что эта кибератака может стать одной из самых дорогих в истории.
Washington Post и агентство Блумберг заявили, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide. Источники NBC говорят, что атака произошла не со стороны государства - ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы. Белый дом также заявил, что исходит из того, что это действия криминальной группировки. Президент США Джо Байден сказал, что у США нет данных о том, чтобы за атакой стояла Москва - но имеется информация, что хакеры могли находиться в России, так что "у России есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело". Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными. Как ожидается, работа трубопровода будет полностью восстановлена к концу выходных.
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 18:08
Colonial Pipeline заплатила хакерам пять миллионов долларов, пишут СМИ
 
РоссияToshiba CorporationДжо БайденФранцияСШАТехнологииВ мире
 
 
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