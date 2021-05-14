https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html

Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba

Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba

Хакеры группировки DarkSide, которая, предположительно, совершила атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, объявили о том, что похитили данные... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:39

2021-05-14T09:39

2021-05-14T09:39

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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Хакеры группировки DarkSide, которая, предположительно, совершила атаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, объявили о том, что похитили данные французского отделения японской корпорации Toshiba, сообщил телеканал NHK со ссылкой на компанию по кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.Как сообщила компания Mitsui Bussan Secure Directions, Inc, около 1.00 в пятницу (19.00 мск четверга) хакерская группа DarkSide обнародовала в даркнете заявление, согласно которому она похитила 740 гигабайт секретной информации и персональных данных французского отделения японской корпорации Toshiba. Toshiba в свою очередь заявила, что изучает этот вопрос.Ранее сообщалось, что хакерская группа DarkSide зашифровала с помощью вируса-вымогателя данные крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. В результате поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье США, были остановлены. В 17 штатах и в столице был введен режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что эта кибератака может стать одной из самых дорогих в истории.Washington Post и агентство Блумберг заявили, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide. Источники NBC говорят, что атака произошла не со стороны государства - ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы. Белый дом также заявил, что исходит из того, что это действия криминальной группировки. Президент США Джо Байден сказал, что у США нет данных о том, чтобы за атакой стояла Москва - но имеется информация, что хакеры могли находиться в России, так что "у России есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело". Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными. Как ожидается, работа трубопровода будет полностью восстановлена к концу выходных.

https://ria.ru/20210513/khakery-1732184666.html

https://ria.ru/20210513/khakery-1732194042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, toshiba corporation, джо байден, франция, сша, технологии, в мире