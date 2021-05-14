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https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html
Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США
Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США
В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:13
2021-05-14T09:50
colonial pipeline
центральное разведывательное управление (цру)
наталья касперская
сша
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КУБИНКА, 14 мая — РИА Новости. В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Об этом РИА Новости заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.Она пояснила, что в расследовании WikiLeaks 2017 года упоминалось название этого отдела — UMBRAGE.Накануне Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за нее компания отключила некоторые системы, связанные с поставками топлива. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил. Расследование продолжается, рассматривается версия о причастности преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с такими преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными.
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colonial pipeline, центральное разведывательное управление (цру), наталья касперская, сша, в мире

Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США

03:13 14.05.2021 (обновлено: 09:50 14.05.2021)
 
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Hussein Waaile
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КУБИНКА, 14 мая — РИА Новости. В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Об этом РИА Новости заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.
Она пояснила, что в расследовании WikiLeaks 2017 года упоминалось название этого отдела — UMBRAGE.
"И там были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — сказала Касперская.
Накануне Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за нее компания отключила некоторые системы, связанные с поставками топлива.
Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил. Расследование продолжается, рассматривается версия о причастности преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с такими преступлениями.
Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 20:32В мире
Байден: власти России непричастны к кибератаке на Colonial Pipeline
 
Colonial PipelineЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Наталья КасперскаяСШАВ мире
 
 
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