Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США
03:13 14.05.2021 (обновлено: 09:50 14.05.2021)
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline
КУБИНКА, 14 мая — РИА Новости. В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Об этом РИА Новости заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.
Она пояснила, что в расследовании WikiLeaks 2017 года упоминалось название этого отдела — UMBRAGE.
"И там были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", — сказала Касперская.
Накануне Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за нее компания отключила некоторые системы, связанные с поставками топлива.
Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил. Расследование продолжается, рассматривается версия о причастности преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с такими преступлениями.
Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными.