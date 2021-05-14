https://ria.ru/20210514/khakery-1732235243.html

Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США

Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США

В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:13

2021-05-14T03:13

2021-05-14T09:50

colonial pipeline

центральное разведывательное управление (цру)

наталья касперская

сша

в мире

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КУБИНКА, 14 мая — РИА Новости. В ЦРУ есть спецподразделение, маскирующееся под разные виды мировых хакерских групп; не исключено, что оно причастно к атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США — компанию Colonial Pipeline. Об этом РИА Новости заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.Она пояснила, что в расследовании WikiLeaks 2017 года упоминалось название этого отдела — UMBRAGE.Накануне Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за нее компания отключила некоторые системы, связанные с поставками топлива. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и перебоям на автозаправках.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил. Расследование продолжается, рассматривается версия о причастности преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с такими преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/bayden-1732214905.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

colonial pipeline, центральное разведывательное управление (цру), наталья касперская, сша, в мире