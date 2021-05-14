https://ria.ru/20210514/kenguru-1732342979.html

В белгородском зоопарке родились три детеныша кенгуру

В белгородском зоопарке родились три детеныша кенгуру

В Белгородском зоопарке три самки кенгуру родили трех детенышей. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:45

2021-05-14T16:45

2021-05-14T21:05

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РЯЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. В Белгородском зоопарке три самки кенгуру родили трех детенышей."Настоящий беби-бум. Кенгуру Беннетта побили все рекорды", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".Год назад в зоосаде насчитывалось пять кенгуру — мама и папа, двое их погодок и малышка Гранди, которая приехала из питомника Петербурга."Недавно на свет показался первый малыш, рожденный осенью. (Напомним: детеныши кенгуру не сразу обнаруживают себя, около полугода они сидят тихонько и не высовываются.) Не успела разлететься эта чудесная новость, как еще из одной сумки выглянул любопытный кенгуренок. А на днях киперы увидели, что опустилась сумка Гранди! С каждым днем ее малыш все более подвижен и вот-вот покажется из пушистых "яслей", — говорят сотрудники.Кенгуру Беннетта (Dendrolagus bennettianus) — сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых, названное в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта (1804-1893). Этот вид — эндемик Австралии, где живет на полуострове Кейп-Йорк в Квинсленде. Населяет тропические леса, ведет главным образом ночной образ жизни. Самцы могут весить от 11 и почти до 14 килограммов, самки — от восьми до 10,6 килограмма. Они способны прыгнуть на девять метров вниз на другую ветку и приземлиться с высоты 18 метров без травм.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/straus-1732335235.html

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новости - туризм, квинсленд, австралия, белгород, общество