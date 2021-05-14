https://ria.ru/20210514/kazan-1732320330.html
Психолог объяснил поведение прохожих при виде Галявиева с оружием
Психолог объяснил поведение прохожих при виде Галявиева с оружием
Бездействие прохожих в Казани, не обратившихся в полицию при виде вооруженного молодого человека на улицах города, объясняется хорошо известным в психологии... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:56
2021-05-14T14:56
2021-05-14T15:31
стрельба в казани
казань
общество
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Бездействие прохожих в Казани, не обратившихся в полицию при виде вооруженного молодого человека на улицах города, объясняется хорошо известным в психологии "эффектом наблюдателя", когда люди снимают с себя ответственность за происходящее, заявил РИА Новости профессор психологии Университета Вюрцбурга в Германии Роланд Дойч.Еще в день трагедии в Казани в интернете были опубликованы ролики с городских камер видеонаблюдения, на которых видно, что Ильназ Галявиев идет с ружьем наперевес, встречает прохожих, но его никто не останавливает и будто бы не замечает. В результате устроенной им стрельбы в школе погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали."Когда происходит что-то подобное - появляется человек, идущий с оружием в руках - люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать", - сказал ученый.Он добавил, что в ряде случаев люди не реагируют, так как полагают, что отсутствие реакции со стороны других свидетелей может свидетельствовать о том, что делать что-то в данных обстоятельствах опасно.Дойч также привел пример, когда прохожие идут мимо лежащего на земле человека, не подающего признаков жизни, не пытаясь при этом как-либо вмешаться. "Они полагают, что раз никто не вмешивается, то ситуация не такая плохая, и невольно отказываются от какого-либо участия", - сказал собеседник агентства.По словам эксперта, люди могут также оставаться поблизости и наблюдать, что предпримут другие, но не вмешиваться при этом в ситуацию.
https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html
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стрельба в казани, казань, общество
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости.
Бездействие прохожих в Казани
, не обратившихся в полицию при виде вооруженного молодого человека на улицах города, объясняется хорошо известным в психологии "эффектом наблюдателя", когда люди снимают с себя ответственность за происходящее, заявил РИА Новости профессор психологии Университета Вюрцбурга в Германии Роланд Дойч.
Еще в день трагедии в Казани в интернете были опубликованы ролики с городских камер видеонаблюдения, на которых видно, что Ильназ Галявиев идет с ружьем наперевес, встречает прохожих, но его никто не останавливает и будто бы не замечает. В результате устроенной им стрельбы в школе погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
"Когда происходит что-то подобное - появляется человек, идущий с оружием в руках - люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать", - сказал ученый.
Он добавил, что в ряде случаев люди не реагируют, так как полагают, что отсутствие реакции со стороны других свидетелей может свидетельствовать о том, что делать что-то в данных обстоятельствах опасно.
Дойч также привел пример, когда прохожие идут мимо лежащего на земле человека, не подающего признаков жизни, не пытаясь при этом как-либо вмешаться. "Они полагают, что раз никто не вмешивается, то ситуация не такая плохая, и невольно отказываются от какого-либо участия", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, люди могут также оставаться поблизости и наблюдать, что предпримут другие, но не вмешиваться при этом в ситуацию.