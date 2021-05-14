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В Казани после ЧП в школе госпитализировали еще одного ребенка
В Казани после ЧП в школе госпитализировали еще одного ребенка
Ребенок 2007 года рождения госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана после стрельбы в казанской школе с острой реакцией на... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:07
2021-05-14T11:13
стрельба в школе в казани
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ребенок 2007 года рождения госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана после стрельбы в казанской школе с острой реакцией на стресс, всего в больнице лечатся сейчас 15 детей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова."По состоянию на 14 мая на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сказала Галимова журналистам.По её информации, состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.Галимова уточнила, что из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжёлом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести.Она также напомнила, что по поручению президента Татарстана в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали . Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210514/deti-1732252063.html
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
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60
стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия

В Казани после ЧП в школе госпитализировали еще одного ребенка

11:07 14.05.2021 (обновлено: 11:13 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Цветы и мягкие игрушки у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ребенок 2007 года рождения госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана после стрельбы в казанской школе с острой реакцией на стресс, всего в больнице лечатся сейчас 15 детей, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"По состоянию на 14 мая на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сказала Галимова журналистам.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 09:44
В РДКБ рассказали о состоянии двух пострадавших в Казани детей
По её информации, состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.
Галимова уточнила, что из восьми пациентов, которые были переведены в федеральные клиники, двое детей остаются в крайне тяжёлом состоянии. Состояние троих детей и троих взрослых оценивается как стабильное, средней тяжести.
Она также напомнила, что по поручению президента Татарстана в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе.
Во вторник в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали . Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияКазаньПроисшествия
 
 
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