https://ria.ru/20210514/kasting-1732124144.html

Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T07:14

2021-05-14T07:14

2021-05-14T07:14

культура

кино и сериалы

новости культуры

ирония судьбы

эльдар рязанов

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он сыграет, пока неизвестно. Англоязычная лента получила название "About Fate" ("О судьбе"). Как и в оригинальном фильме, в американском ромкоме пути двух незнакомых людей переплетутся накануне Нового года. Тан исполнил главную роль в экранизации игры "Мортал Комбат", которая недавно вышла в российский прокат. Его можно также увидеть в блокбастерах "Дэдпул 2", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Падение Олимпа" и в других фильмах.Режиссером голливудской версии "Иронии судьбы" стал Марюс Вайсберг. В фильме снимутся: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Съемки картины начнутся в июне 2021 года в Бостоне. Дата премьеры пока не объявлена.

https://ria.ru/20210513/kino-1731996349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ирония судьбы, эльдар рязанов