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Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:14
2021-05-14T07:14
2021-05-14T07:14
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ирония судьбы
эльдар рязанов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он сыграет, пока неизвестно. Англоязычная лента получила название "About Fate" ("О судьбе"). Как и в оригинальном фильме, в американском ромкоме пути двух незнакомых людей переплетутся накануне Нового года. Тан исполнил главную роль в экранизации игры "Мортал Комбат", которая недавно вышла в российский прокат. Его можно также увидеть в блокбастерах "Дэдпул 2", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Падение Олимпа" и в других фильмах.Режиссером голливудской версии "Иронии судьбы" стал Марюс Вайсберг. В фильме снимутся: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Съемки картины начнутся в июне 2021 года в Бостоне. Дата премьеры пока не объявлена.
https://ria.ru/20210513/kino-1731996349.html
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кино и сериалы, новости культуры, ирония судьбы, эльдар рязанов