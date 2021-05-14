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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/kasting-1732124144.html
Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"
Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:14
2021-05-14T07:14
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирония судьбы
эльдар рязанов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он сыграет, пока неизвестно. Англоязычная лента получила название "About Fate" ("О судьбе"). Как и в оригинальном фильме, в американском ромкоме пути двух незнакомых людей переплетутся накануне Нового года. Тан исполнил главную роль в экранизации игры "Мортал Комбат", которая недавно вышла в российский прокат. Его можно также увидеть в блокбастерах "Дэдпул 2", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Падение Олимпа" и в других фильмах.Режиссером голливудской версии "Иронии судьбы" стал Марюс Вайсберг. В фильме снимутся: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Съемки картины начнутся в июне 2021 года в Бостоне. Дата премьеры пока не объявлена.
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кино и сериалы, новости культуры, ирония судьбы, эльдар рязанов

Звезда "Мортал Комбата" снимется в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

07:14 14.05.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images for Netflix/Joe ScarniciАктер Льюис Тан
Актер Льюис Тан - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images for Netflix/Joe Scarnici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Британский актер Льюис Тан снимется в голливудском ремейке комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Deadline. Кого именно он сыграет, пока неизвестно.
Англоязычная лента получила название "About Fate" ("О судьбе"). Как и в оригинальном фильме, в американском ромкоме пути двух незнакомых людей переплетутся накануне Нового года.
Тан исполнил главную роль в экранизации игры "Мортал Комбат", которая недавно вышла в российский прокат. Его можно также увидеть в блокбастерах "Дэдпул 2", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Падение Олимпа" и в других фильмах.
Режиссером голливудской версии "Иронии судьбы" стал Марюс Вайсберг. В фильме снимутся: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.
Съемки картины начнутся в июне 2021 года в Бостоне. Дата премьеры пока не объявлена.
Кадр из фильма Скажи ей - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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