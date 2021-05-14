https://ria.ru/20210514/izrail-1732378243.html

В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли семь палестинцев

В столкновениях на Западном берегу Иордана погибли семь палестинцев

Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до семи, сообщает местное министерство... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:22

2021-05-14T19:22

2021-05-14T22:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

западный берег реки иордан

наблус (провинция)

иерусалим

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе столкновения с израильскими военными на Западном берегу Иордана, увеличилось до семи, сообщает местное министерство здравоохранения.Ранее минздрав сообщил о четырех погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана пострадал 101 человек.Согласно заявлению, один палестинец скончался при столкновениях в к югу от города Наблус, еще два - в городах Иерихон и Сальфит.Массовые демонстрации и акции протеста проходят в пятницу на Западном берегу в поддержку палестинцев в секторе Газа и Иерусалиме на фоне эскалации напряженности между анклавом и Израилем.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Около 1,8 тысячи ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в пятницу армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, жертвами израильских обстрелов стал 131 палестинец, 900 человек ранены.

https://ria.ru/20210514/bentsvi-1732348060.html

западный берег реки иордан

наблус (провинция)

иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, наблус (провинция), иерусалим, в мире