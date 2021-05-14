https://ria.ru/20210514/izrail-1732361050.html

Армия Израиля сообщила об атаке на Военно-морские силы ХАМАС

Армия Израиля сообщила об атаке на Военно-морские силы ХАМАС

ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе газа движения ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:54

2021-05-14T17:54

2021-05-14T18:00

обострение палестино-израильского конфликта

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе газа движения ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии."За последние дни ВВС... поразили десятки целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, включая суда, склады оружия, наблюдательные пункты и военные комплексы", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории с начала эскалации было выпущено около 1,8 тысячи ракет, примерно 300 из них разорвались на территории анклава, сообщила 13 мая армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один военный. В ответ Израиль нанес сотни авиаударов по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, их жертвами стал 131 палестинец, 900 человек получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/1732361849.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта, хамас, израиль, в мире