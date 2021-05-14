https://ria.ru/20210514/izrail-1732357294.html

Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол

Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол

Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:39

2021-05-14T17:39

2021-05-14T19:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

хамас

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>

https://ria.ru/20210514/izrail-1732308768.html

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, сша, израиль, в мире