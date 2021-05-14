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Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол
Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол
Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:39
2021-05-14T19:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
хамас
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви &gt;&gt;
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, сша, израиль, в мире

Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол

17:39 14.05.2021 (обновлено: 19:16 14.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа
Израильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Нет, на данном этапе нет. У нас в целом с США есть соглашение о военной помощи. Когда в 1973 году была масштабная война, у нас не хватало боеприпасов, и мы обращались к США. Но с тех пор наша индустрия справляется", - сказал посол.
С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 14:09
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадХамасСШАИзраильВ мире
 
 
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