https://ria.ru/20210514/izrail-1732357294.html
Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол
Израиль не планирует просить США о военной помощи, заявил посол
Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:39
2021-05-14T17:39
2021-05-14T19:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
хамас
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль на фоне обострения в палестино-израильских отношениях не планирует обращаться за дополнительной военной помощью к США, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, сша, израиль, в мире