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Израильские танки выстрелили в сторону пересекших границу "мятежников"
Израильские танки выстрелили в сторону пересекших границу "мятежников"
Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T16:11
2021-05-14T16:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана, сообщила пресс-служба армии."Некоторое время назад танки армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким мятежникам, которые перешли из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.По данным армии, неизвестные устроили поджог, прежде чем вернуться на ливанскую территорию.Днём ранее осведомленный ливанский источник сообщил РИА Новости, что ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля. Армия Израиля подтвердила пуск трех ракет из южного Ливана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732268301.html
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире

Израильские танки выстрелили в сторону пересекших границу "мятежников"

16:11 14.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemРазрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа
Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад танки армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким мятежникам, которые перешли из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
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ХАМАС нанес удар по химзаводу Израиля при помощи беспилотника
По данным армии, неизвестные устроили поджог, прежде чем вернуться на ливанскую территорию.
Днём ранее осведомленный ливанский источник сообщил РИА Новости, что ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля. Армия Израиля подтвердила пуск трех ракет из южного Ливана.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуПалестинаИзраильВ мире
 
 
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