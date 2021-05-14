https://ria.ru/20210514/izrail-1732337401.html

Израильские танки выстрелили в сторону пересекших границу "мятежников"

Израильские танки выстрелили в сторону пересекших границу "мятежников"

Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T16:11

2021-05-14T16:11

2021-05-14T16:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израильские танки сделали предупредительные выстрелы в сторону нескольких "мятежников", пересекших границу из Ливана, сообщила пресс-служба армии."Некоторое время назад танки армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким мятежникам, которые перешли из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.По данным армии, неизвестные устроили поджог, прежде чем вернуться на ливанскую территорию.Днём ранее осведомленный ливанский источник сообщил РИА Новости, что ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля. Армия Израиля подтвердила пуск трех ракет из южного Ливана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732268301.html

палестина

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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены. 2021-05-14T16:11 true PT1M38S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире