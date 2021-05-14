https://ria.ru/20210514/izrail-1732271267.html

В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек

В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек

В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:31

2021-05-14T11:31

2021-05-14T11:31

акко

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции."С начала волнений и массовых беспорядков полиция задержала 750 подозреваемых", - сообщает пресс-служба.Кроме того, за прошлую ночь 5 полицейских получили легкие ранения.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива. Там протестующие разгромили рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html

акко

тель-авив

израиль

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акко, тель-авив, израиль, в мире