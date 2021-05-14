https://ria.ru/20210514/izrail-1732271267.html
В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек
В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек
В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:31
2021-05-14T11:31
2021-05-14T11:31
акко
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731633732_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cc434fee987f4919b20f278d65afc749.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции."С начала волнений и массовых беспорядков полиция задержала 750 подозреваемых", - сообщает пресс-служба.Кроме того, за прошлую ночь 5 полицейских получили легкие ранения.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива. Там протестующие разгромили рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
акко
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731633732_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6e7d0666243ae8a34341bddaf9940dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акко, тель-авив, израиль, в мире