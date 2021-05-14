Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/izrail-1732271267.html
В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек
В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек
В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:31
2021-05-14T11:31
акко
тель-авив
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731633732_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_cc434fee987f4919b20f278d65afc749.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции."С начала волнений и массовых беспорядков полиция задержала 750 подозреваемых", - сообщает пресс-служба.Кроме того, за прошлую ночь 5 полицейских получили легкие ранения.Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива. Там протестующие разгромили рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20210508/ierusalim-1731492283.html
акко
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731633732_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6e7d0666243ae8a34341bddaf9940dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акко, тель-авив, израиль, в мире

В Израиле с начала беспорядков задержали 750 человек

11:31 14.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunСотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. В Израиле с начала беспорядков задержаны 750 человек, сообщает пресс-служба полиции.
"С начала волнений и массовых беспорядков полиция задержала 750 подозреваемых", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, за прошлую ночь 5 полицейских получили легкие ранения.
Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.
В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде - городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива. Там протестующие разгромили рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. В городе с вечера среды введен комендантский час, ранее также было объявлено чрезвычайное положение.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 15:38
МИД прокомментировал беспорядки в Восточном Иерусалиме
 
АккоТель-АвивИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния