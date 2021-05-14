https://ria.ru/20210514/izrail-1732242789.html

Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек

Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек

Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, сообщается в отчете министерства... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:12

2021-05-14T08:12

2021-05-14T08:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, сообщается в отчете министерства здравоохранения анклава."Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек", - указывается в докладе.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщала армия Израиля. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732240391.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире