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https://ria.ru/20210514/izrail-1732242789.html
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, сообщается в отчете министерства... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:12
2021-05-14T08:26
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, сообщается в отчете министерства здравоохранения анклава."Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек", - указывается в докладе.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщала армия Израиля. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек

08:12 14.05.2021 (обновлено: 08:26 14.05.2021)
 
© AP Photo / Khalil HamraПоследствия израильских воздушных ударов в Газе
Последствия израильских воздушных ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
Читать ria.ru в
ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, сообщается в отчете министерства здравоохранения анклава.
"Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек", - указывается в докладе.
Израильские воздушные удары в Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
07:26В мире
Источник прояснил обстановку с наземной операцией Израиля в Газе
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщала армия Израиля. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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