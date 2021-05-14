https://ria.ru/20210514/izrail-1732230524.html

Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище

Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище

Пожилая израильтянка упала по дороге в бомбоубежище во время обстрела района Ашдода и получила смертельные травмы, сообщила служба скорой помощи Израиля. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:34

2021-05-14T00:34

2021-05-14T00:34

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Пожилая израильтянка упала по дороге в бомбоубежище во время обстрела района Ашдода и получила смертельные травмы, сообщила служба скорой помощи Израиля.Ранее сообщалось о шести мирных жителях и одном военном Израиля, погибших за время эскалации на границе Израиля и палестинского сектора Газа. С вечера понедельника почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля.Армия заявила, что нанесла удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 103 человека.

сектор газа

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире