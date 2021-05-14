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МСП Банк и Корпорация МСП поддержали развитие IT-платформы Rerooms
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали развитие IT-платформы Rerooms
МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку создателю и оператору цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:34
2021-05-14T12:34
корпорация мсп
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку создателю и оператору цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, сообщает пресс-служба банка.Банк выдал ООО "Рерумс" кредит в размере 40 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш (среди которых компании-стартапы), а также по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Специальную гарантию для стартапов на всю сумму кредита предоставила Корпорация МСП. Полученные средства направлены на доработку IT-платформы.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в корпорации и МСП Банке сегодня действует широкая линейка продуктов и услуг для поддержки стартапов в высокотехнологичных отраслях.По данным пресс-службы, инвестиции в развитие платформы Rerooms связаны с дальнейшей цифровизацией процессов обустройства жилья. С помощью привлеченного кредита компания планирует развивать собственные IT решения на базе новейших технологий: 3D-моделирования, computer vision, big data и других.End-to-end сервис по обустройству жилья Rerooms делает услуги интерьерного дизайна доступными практически для любого владельца жилья. При этом проект дает возможность для дистанционной работы более 1000 дизайнерам по всей России. К маркетплейсу компании подключено более 1000 мастеров по ремонту, более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома.
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корпорация мсп, мсп банк, технологии, новости компаний - экономика

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали развитие IT-платформы Rerooms

12:34 14.05.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку создателю и оператору цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, сообщает пресс-служба банка.
Банк выдал ООО "Рерумс" кредит в размере 40 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш (среди которых компании-стартапы), а также по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Специальную гарантию для стартапов на всю сумму кредита предоставила Корпорация МСП. Полученные средства направлены на доработку IT-платформы.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в корпорации и МСП Банке сегодня действует широкая линейка продуктов и услуг для поддержки стартапов в высокотехнологичных отраслях.
"Предпринимателям в этих сферах требуются различные виды как финансовых мер поддержки, так и правовых, консультационных. Как показывает пример компании "Рерумс", создание и развитие многопользовательского проекта дает дополнительный импульс к развитию других малых и средних предприятий, создаются новые рабочие места, повышается качество жизни населения. Высокотехнологичные проекты являются драйвером развития многих отраслей и экономики в целом. Корпорация будет увеличивать объемы финансирования стартапов и планирует до конца года оказать им поддержку на сумму свыше 3 миллиардов рублей", – заявил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, инвестиции в развитие платформы Rerooms связаны с дальнейшей цифровизацией процессов обустройства жилья. С помощью привлеченного кредита компания планирует развивать собственные IT решения на базе новейших технологий: 3D-моделирования, computer vision, big data и других.
End-to-end сервис по обустройству жилья Rerooms делает услуги интерьерного дизайна доступными практически для любого владельца жилья. При этом проект дает возможность для дистанционной работы более 1000 дизайнерам по всей России. К маркетплейсу компании подключено более 1000 мастеров по ремонту, более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома.
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