https://ria.ru/20210514/it-platforma-1732285372.html

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали развитие IT-платформы Rerooms

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали развитие IT-платформы Rerooms

МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку создателю и оператору цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:34

2021-05-14T12:34

2021-05-14T12:34

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мсп банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку создателю и оператору цифровой платформы для обустройства жилья Rerooms, сообщает пресс-служба банка.Банк выдал ООО "Рерумс" кредит в размере 40 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетных ниш (среди которых компании-стартапы), а также по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Специальную гарантию для стартапов на всю сумму кредита предоставила Корпорация МСП. Полученные средства направлены на доработку IT-платформы.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в корпорации и МСП Банке сегодня действует широкая линейка продуктов и услуг для поддержки стартапов в высокотехнологичных отраслях.По данным пресс-службы, инвестиции в развитие платформы Rerooms связаны с дальнейшей цифровизацией процессов обустройства жилья. С помощью привлеченного кредита компания планирует развивать собственные IT решения на базе новейших технологий: 3D-моделирования, computer vision, big data и других.End-to-end сервис по обустройству жилья Rerooms делает услуги интерьерного дизайна доступными практически для любого владельца жилья. При этом проект дает возможность для дистанционной работы более 1000 дизайнерам по всей России. К маркетплейсу компании подключено более 1000 мастеров по ремонту, более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома.

https://ria.ru/20210429/proverki-1730546915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, технологии, новости компаний - экономика