https://ria.ru/20210514/ilarion-1732342003.html
Президент НОТА высоко оценил новый проект МИА "Россия сегодня"
Президент НОТА высоко оценил новый проект МИА "Россия сегодня"
Актуальность нового просветительского проекта, организованного МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), особо отметил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:27
2021-05-14T18:27
2021-05-14T18:27
религия и мировоззрение
социальный навигатор
митрополит волоколамский иларион
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Актуальность нового просветительского проекта, организованного МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), особо отметил митрополит Иларион. Важную роль проекта в укреплении университетской теологии обсудили в ходе заседания Совета НОТА.Комментируя ключевые направления работы Ассоциации, ее президент митрополит Иларион подчеркнул значение Всероссийского просветительского обучающего семинара "Теология как направление информационной политики вуза: форматы, направления представления, профессиональные рецепты подачи информации", запущенного в тесном сотрудничестве с МИА "Россия сегодня".Митрополит Иларион привел экспертную оценку, согласно которой более 80% контента в интернете, затрагивающего теологическую проблематику, не только имеют невысокое качество, но и способны нанести вред личности и обществу, так как содержат недостоверную информацию.В этих условиях повышение медиаграмотности и компетентности при работе с информацией среди работников теологического образования и церковной журналистики играет особую роль, уверен митрополит. В рамках проекта на протяжении текущего года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа.
https://sn.ria.ru/20210407/teologiya-1727127200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, митрополит волоколамский иларион, общество
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Актуальность нового просветительского проекта, организованного МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), особо отметил митрополит Иларион. Важную роль проекта в укреплении университетской теологии обсудили в ходе заседания Совета НОТА.
Комментируя ключевые направления работы Ассоциации, ее президент митрополит Иларион подчеркнул значение Всероссийского просветительского обучающего семинара "Теология как направление информационной политики вуза: форматы, направления представления, профессиональные рецепты подачи информации", запущенного в тесном сотрудничестве с МИА "Россия сегодня".
"Наша ассоциация совместно с МИА "Россия Сегодня" вступила в новое для нас поле деятельности – формирование образа теологии в медиапространстве. Наш совместный проект уже вызвал шквал позитивных откликов об актуальности и своевременности", – заявил митрополит.
Митрополит Иларион привел экспертную оценку, согласно которой более 80% контента в интернете, затрагивающего теологическую проблематику, не только имеют невысокое качество, но и способны нанести вред личности и обществу, так как содержат недостоверную информацию.
В этих условиях повышение медиаграмотности и компетентности при работе с информацией среди работников теологического образования и церковной журналистики играет особую роль, уверен митрополит.
В рамках проекта на протяжении текущего года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа.