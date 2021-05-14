https://ria.ru/20210514/ilarion-1732342003.html

Президент НОТА высоко оценил новый проект МИА "Россия сегодня"

Президент НОТА высоко оценил новый проект МИА "Россия сегодня"

Актуальность нового просветительского проекта, организованного МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), особо отметил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:27

2021-05-14T18:27

2021-05-14T18:27

религия и мировоззрение

социальный навигатор

митрополит волоколамский иларион

общество

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Актуальность нового просветительского проекта, организованного МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), особо отметил митрополит Иларион. Важную роль проекта в укреплении университетской теологии обсудили в ходе заседания Совета НОТА.Комментируя ключевые направления работы Ассоциации, ее президент митрополит Иларион подчеркнул значение Всероссийского просветительского обучающего семинара "Теология как направление информационной политики вуза: форматы, направления представления, профессиональные рецепты подачи информации", запущенного в тесном сотрудничестве с МИА "Россия сегодня".Митрополит Иларион привел экспертную оценку, согласно которой более 80% контента в интернете, затрагивающего теологическую проблематику, не только имеют невысокое качество, но и способны нанести вред личности и обществу, так как содержат недостоверную информацию.В этих условиях повышение медиаграмотности и компетентности при работе с информацией среди работников теологического образования и церковной журналистики играет особую роль, уверен митрополит. В рамках проекта на протяжении текущего года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа.

https://sn.ria.ru/20210407/teologiya-1727127200.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, митрополит волоколамский иларион, общество