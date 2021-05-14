https://ria.ru/20210514/ikra-1732332483.html

Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег

Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег

Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:50

2021-05-14T15:50

2021-05-14T15:50

экологическая вахта сахалина

сахалин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732326062_0:0:963:543_1920x0_80_0_0_5f85a8a0c7e0a8353de747f85e56ef74.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил сотрудник "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.Эколог отмечает, что данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида, отмечает Лисицын.Ранее сообщалось, что в апреле в Макаровском районе на юго-восточном побережье Сахалина наблюдалось большое количество выбросившейся рыбы. В длину этот косяк был не менее четырех километров, а в ширину достигал 500 метров. Такие "эффектные выбросы" бывают при обильном нересте, когда плотный косяк настолько близко подходит к берегу, что частично его выбрасывает на сушу прибоем или штормом, отмечают биологи.

https://ria.ru/20210512/seld-1731867066.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экологическая вахта сахалина, сахалин, общество