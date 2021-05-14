Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил сотрудник "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 километра по берегу на восток от Нечаевки (в Корсаковском районе). Толщина слоя икры местами достигает 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Лисицына в Facebook.
Эколог отмечает, что данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида, отмечает Лисицын.
Ранее сообщалось, что в апреле в Макаровском районе на юго-восточном побережье Сахалина наблюдалось большое количество выбросившейся рыбы. В длину этот косяк был не менее четырех километров, а в ширину достигал 500 метров. Такие "эффектные выбросы" бывают при обильном нересте, когда плотный косяк настолько близко подходит к берегу, что частично его выбрасывает на сушу прибоем или штормом, отмечают биологи.