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Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег
Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег
Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:50
2021-05-14T15:50
экологическая вахта сахалина
сахалин
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил сотрудник "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.Эколог отмечает, что данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида, отмечает Лисицын.Ранее сообщалось, что в апреле в Макаровском районе на юго-восточном побережье Сахалина наблюдалось большое количество выбросившейся рыбы. В длину этот косяк был не менее четырех километров, а в ширину достигал 500 метров. Такие "эффектные выбросы" бывают при обильном нересте, когда плотный косяк настолько близко подходит к берегу, что частично его выбрасывает на сушу прибоем или штормом, отмечают биологи.
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экологическая вахта сахалина, сахалин, общество

Жители Сахалина удобряют огороды икрой, выброшенной на берег

15:50 14.05.2021
 
© Фото : Алексей БамбизоИкра сахалинской сельди, выброшенная на берег полуострова
Икра сахалинской сельди, выброшенная на берег полуострова - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Алексей Бамбизо
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тонны икры сельди было выброшено штормом на побережье острова Сахалин, местные жители сгребают икру лопатами и вывозят на огороды в качестве удобрения, сообщил сотрудник "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 километра по берегу на восток от Нечаевки (в Корсаковском районе). Толщина слоя икры местами достигает 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Лисицына в Facebook.

Эколог отмечает, что данное происшествие, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это свидетельство обильных нерестовых подходов данного вида, отмечает Лисицын.
Ранее сообщалось, что в апреле в Макаровском районе на юго-восточном побережье Сахалина наблюдалось большое количество выбросившейся рыбы. В длину этот косяк был не менее четырех километров, а в ширину достигал 500 метров. Такие "эффектные выбросы" бывают при обильном нересте, когда плотный косяк настолько близко подходит к берегу, что частично его выбрасывает на сушу прибоем или штормом, отмечают биологи.
Сельдь - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 00:43
На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
 
Экологическая вахта СахалинаСахалинОбщество
 
 
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