https://ria.ru/20210514/groza-1732267724.html

Москвичей предупредили о грозе с градом

Москвичей предупредили о грозе с градом

Резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом ожидаются на юго-востоке Москвы и в Подмосковье в вечерний час пик, сообщил РИА... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:14

2021-05-14T11:14

2021-05-14T11:27

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Резкое ухудшение погоды с сильным ливнем, шквалистым ветром, грозой и градом ожидаются на юго-востоке Москвы и в Подмосковье в вечерний час пик, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, вечером ожидаются сложные погодные условия. Связано это с тем, отметил он, что подойдет активный фронт, и сейчас в районе Черноземья, между Курском и Белгородом, формируются очень мощные грозовые шапки, которые достигают 10 тысяч метров."И там уже идет ливень с градом, несмотря на утренние часы, эти "засветки" уже достигли градового состояния. К сожалению, курс облаков четко идет на столицу. Поскольку удаление где-то 500 километров до этой "засветки", она идет 50 километров в час, то нас примерно будет накрывать в районе от 19 до 21 часа, то есть в вечерний час пик. Довольно экстремальный характер погоды: сильный ветер, выпадет залповый ливень, когда за один час может пролиться до 9-11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный московских улиц, это пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться в течение этого часа до 2-3 километров."Все это будет сопровождаться грозой, и град до 1-2 сантиметров очень вероятен. Хуже ситуация будет обстоять на юге, юго-востоке, востоке, особенно в окрестностях Москвы и в Подмосковье. Небосвод будет закрыт интенсивными грозами, как минимум на половине площади территории. Некоторые коэффициенты даже выдают очаги со смерчем. На юго-востоке - Жуковский, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино - я там не исключаю, что что-нибудь "выстрелит", - сообщил Тишковец.Метеоролог добавил, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а при грозе до 20-25 метров в секунду. При таком раскладе возможно падение веток, рекламных щитов, в грозу лучше воздержаться от зонтов и мобильных телефонов.

https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732060546.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), общество