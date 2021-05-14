https://ria.ru/20210514/gretsiya-1732358470.html

Греция разрешила въезд россиянам

Греция разрешила въезд россиянам

Греция отменила ограничения на взъезд для россиян и других туристов. Совместное межминистерское решение опубликовала официальная правительственная газета. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:45

2021-05-14T17:45

2021-05-14T20:26

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АФИНЫ, 14 мая — РИА Новости. Греция отменила ограничения на взъезд для россиян и других туристов. Совместное межминистерское решение опубликовала официальная правительственная газета.Россия вошла в список из 21 страны, граждане которых смогут добраться до республики любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.До этого россиянам было доступно только авиасообщение и девять греческих авиагаваней. Кроме того, до пятницы Афины ограничивали въезд граждан России квотой в четыре тысячи человек в неделю. При этом, как накануне напомнил глава греческого Минтуризма, Москва и Афины пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.Теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста гостям республики не нужно будет проходить обязательный карантин. Процесс вакцинации необходимо завершить как минимум за 14 дней до поездки, тест сделать за 72 часа до прибытия. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.Сертификат о вакцинации может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках. Его должен выдать государственный орган в соответствии с законодательством.В аэропорту прилета могут сделать выборочный тест на COVID-19. В этом случае необходимо дождаться результатов. Если у туриста обнаружат SARS-CoV-2, то его поместят на двухнедельный карантин.Во время пребывания в Греции важно соблюдать все антикоронавирусные ограничения.Путешественникам независимо от национальности следует за день до прибытия заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. После этого туристам автоматически придет подтверждение. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилете документ предъявляют сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Из-за пандемии коронавируса с 7 сентября 2020 года Греческая Республика разрешала въезд 500 россиян в неделю, это постановление неоднократно продлевали. С 22 марта 2021-го количество разрешений увеличили в восемь раз, а с 26 апреля россиянам разрешили въезд через девять аэропортов — а не через три — и отменили обязательный карантин при соблюдении некоторых условий. Срок соглашения истек в 6:00 14 мая.

https://ria.ru/20210514/gretsiya-1732298760.html

https://ria.ru/20210512/turizm-1731761852.html

https://ria.ru/20210514/otdykh-1732138333.html

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