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Опубликован список недружественных России стран
Опубликован список недружественных России стран
Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:22
2021-05-14T19:23
россия
правительство рф
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.О планах Москвы ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html
https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html
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россия
чехия
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россия, правительство рф, чехия, сша, в мире

Опубликован список недружественных России стран

18:22 14.05.2021 (обновлено: 19:23 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".
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7 мая, 15:47
Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран
Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.
Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.
Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.
О планах Москвы ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.
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Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.
Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.
После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
Прага - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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