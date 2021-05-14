https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html

Опубликован список недружественных России стран

Опубликован список недружественных России стран

Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:22

2021-05-14T18:22

2021-05-14T19:23

россия

правительство рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.О планах Москвы ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

https://ria.ru/20210430/chekhiya-1730621695.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, чехия, сша, в мире