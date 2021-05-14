https://ria.ru/20210514/gosudarstva-1732366764.html
Опубликован список недружественных России стран
Опубликован список недружественных России стран
Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:22
2021-05-14T18:22
2021-05-14T19:23
россия
правительство рф
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.О планах Москвы ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.
https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html
https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, правительство рф, чехия, сша, в мире
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости
. Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России
, в него вошли США
и Чехия
. Соответствующее распоряжение
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".
Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения.
Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.
Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.
О планах Москвы
ввести ограничения на наем российских граждан иностранными миссиями в рамках ответа на очередные санкции США еще в апреле сообщил МИД.
Как позднее подчеркивала официальный представитель ведомства Мария Захарова
, Россия никогда не нанимала граждан той страны, где аккредитовано посольство, в качестве дипломата или административно-технического сотрудника, так как это не входит в практику российской дипслужбы.
Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств. На Смоленской площади происходящее назвали частью широкомасштабной кампании Запада.
После этого несколько европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.