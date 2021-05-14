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В Госдуму внесли поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры
В Госдуму внесли поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры
Срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы для организаций культуры в России перенесут на март 2022 года, отменив при этом для них авансовые платежи,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:17
2021-05-14T14:18
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы для организаций культуры в России перенесут на март 2022 года, отменив при этом для них авансовые платежи, соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительство РФ внесло в Госдуму.Налоговой льготой смогут воспользоваться организации, которые занимаются деятельностью в области искусства и развлечений, а также библиотеки, архивы и музеи. Принадлежность к творческой сфере будет определяться по коду основного вида деятельности, указанном в ЕГРЮЛ на 31 декабря 2020 года.Законопроектом также предлагается продлить до конца 2024 года ограничение в 50% на учет убытков прошлых лет в базе по налогу на прибыль. Норма, позволяющая предприятиям уменьшать налоговую базу по прибыли не более чем на половину полученных в предыдущие годы убытков, была введена как временная - с 2017 по 2021 годы.
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новости культуры, россия, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры

14:17 14.05.2021 (обновлено: 14:18 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы для организаций культуры в России перенесут на март 2022 года, отменив при этом для них авансовые платежи, соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительство РФ внесло в Госдуму.
"Перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль организации за 2020 и 2021 годы на март 2022 года с освобождением их от уплаты авансовых платежей по указанному налогу за эти периоды", - говорится в пояснительной записке к законопроекту которой размещен в электронной базе Госдумы.
Налоговой льготой смогут воспользоваться организации, которые занимаются деятельностью в области искусства и развлечений, а также библиотеки, архивы и музеи. Принадлежность к творческой сфере будет определяться по коду основного вида деятельности, указанном в ЕГРЮЛ на 31 декабря 2020 года.
Законопроектом также предлагается продлить до конца 2024 года ограничение в 50% на учет убытков прошлых лет в базе по налогу на прибыль. Норма, позволяющая предприятиям уменьшать налоговую базу по прибыли не более чем на половину полученных в предыдущие годы убытков, была введена как временная - с 2017 по 2021 годы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:51
Бочкарев: в Москве до конца 2023 года введут 15 объектов культуры
 
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