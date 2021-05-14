https://ria.ru/20210514/gosduma-1732311361.html

В Госдуму внесли поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры

В Госдуму внесли поправки о налоговой отсрочке для организаций культуры

Срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы для организаций культуры в России перенесут на март 2022 года, отменив при этом для них авансовые платежи,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:17

2021-05-14T14:17

2021-05-14T14:18

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Срок уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021 годы для организаций культуры в России перенесут на март 2022 года, отменив при этом для них авансовые платежи, соответствующие поправки в Налоговый кодекс правительство РФ внесло в Госдуму.Налоговой льготой смогут воспользоваться организации, которые занимаются деятельностью в области искусства и развлечений, а также библиотеки, архивы и музеи. Принадлежность к творческой сфере будет определяться по коду основного вида деятельности, указанном в ЕГРЮЛ на 31 декабря 2020 года.Законопроектом также предлагается продлить до конца 2024 года ограничение в 50% на учет убытков прошлых лет в базе по налогу на прибыль. Норма, позволяющая предприятиям уменьшать налоговую базу по прибыли не более чем на половину полученных в предыдущие годы убытков, была введена как временная - с 2017 по 2021 годы.

https://ria.ru/20210511/moskva-1731746717.html

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новости культуры, россия, госдума рф, экономика