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Посол Израиля в России оценил обстановку в секторе Газа
Посол Израиля в России оценил обстановку в секторе Газа
Наземной военной операции Израиля в секторе Газа пока не предвидится, но если ситуация обострится еще сильнее, то ничего исключать нельзя, заявил в интервью РИА РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:08
2021-05-14T17:08
2021-05-14T19:19
исламский джихад
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Наземной военной операции Израиля в секторе Газа пока не предвидится, но если ситуация обострится еще сильнее, то ничего исключать нельзя, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже израильская армия заявила, что войска не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>
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исламский джихад, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире