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Лучшие фото недели: салют Победы, йога на волнах и глянцевая Монро
Лучшие фото недели: салют Победы, йога на волнах и глянцевая Монро
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 14.05.2021
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международный день медицинской сестры
коронавирус covid-19
давид сассоли
дарья трубникова
зенит
легкая атлетика
ветераны
гуси
протесты
эммануэль макрон
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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международный день медицинской сестры, коронавирус covid-19, давид сассоли, дарья трубникова, зенит, легкая атлетика, ветераны, гуси, протесты, эммануэль макрон, сектор газа, парад победы, мэрилин монро, ночная хоккейная лига, владимир путин, москва, новосибирск, иерусалим, бельгия, ирак, костромская область, владивосток, бангалор, страсбург, краснодарский край, индия, париж, красноярск, колумбия, ливан, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: салют Победы, йога на волнах и глянцевая Монро

12:11 14.05.2021 (обновлено: 12:44 14.05.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / ANP / Patrick van Emst

Греческая певица Элена Цагрину, представляющая Кипр на Евровидении 2021, во время репетиции в Роттердаме.

Греческая певица, представительница Кипра на конкурсе песни Евровидение-2021 Элена Цагрину во время репетиции в Роттердаме, Нидерланды
1 из 30

Греческая певица Элена Цагрину, представляющая Кипр на Евровидении 2021, во время репетиции в Роттердаме.

© AFP 2021 / ANP / Patrick van Emst
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Курсантки Военного университета Министерства обороны на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
2 из 30

Курсантки Военного университета Министерства обороны на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин фотографируется с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
3 из 30

Владимир Путин фотографируется с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета.

Промышленные альпинисты во время установки копии Знамени Победы над куполом НОВАТ в центре Новосибирска
4 из 30

Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Juan Karita

Дезинфекция во время демонстрации в Боливии.

Женщина проводит дезинфекцию во время демонстрации в Ла-Пасе, Боливия
5 из 30

Дезинфекция во время демонстрации в Боливии.

© AP Photo / Juan Karita
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Трагедия в школе № 175 в Казани, где 19-летний студент устроил стрельбу. Погибли семь детей и две учительницы.

Стрельба у школы в Казани
6 из 30

Трагедия в школе № 175 в Казани, где 19-летний студент устроил стрельбу. Погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2021 / Youssef Massoud

Пожар в Хан-Юнисе после израильского авиаудара.

Пожар в Хан-Юнисе после израильского авиаудара
7 из 30

Пожар в Хан-Юнисе после израильского авиаудара.

© AFP 2021 / Youssef Massoud
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Дарья Трубникова выполняет упражнение с мячом в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Дарья Трубникова (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
8 из 30

Дарья Трубникова выполняет упражнение с мячом в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

© Sputnik
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© AFP 2021 / Thomas Samson

Восковая фигура Мэрилин Монро в парижском музее Гревен накануне его открытия после ослабления коронавирусных ограничений.

Восковая фигура Мэрилин Монро в музее Гревен накануне его открытия после ослабления коронавирусных ограничений в Париже
9 из 30

Восковая фигура Мэрилин Монро в парижском музее Гревен накануне его открытия после ослабления коронавирусных ограничений.

© AFP 2021 / Thomas Samson
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".

Президент РФ Владимир Путин в составе команды Легенды хоккея принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи
10 из 30

Владимир Путин принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первомайские мероприятия на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
11 из 30

Первомайские мероприятия на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© REUTERS / Abdullah Rashid

Праздничная молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, в древней мечети Аль-Масфи в Ираке.

Люди во время молитвы Ид аль-Фитр, посвященной окончанию священного месяца поста Рамадан, в самой старой мечети Аль-Масфи, которая была повреждена во время войны с боевиками Исламского государства в Мосуле, Ирак
12 из 30

Праздничная молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, в древней мечети Аль-Масфи в Ираке.

© REUTERS / Abdullah Rashid
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, в Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

Генеральная репетиция балета Щелкунчик, отчётно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, в Государственном театре оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске
13 из 30

Генеральная репетиция балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, в Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Valentin Bianchi

Сотрудники бельгийской больницы Mont Legia лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медицинской сестры.

Медперсонал лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медицинской сестры в больнице Mont Legia в Льеже, Бельгия
14 из 30

Сотрудники бельгийской больницы Mont Legia лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медицинской сестры.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AFP 2021 / LUIS ROBAYO

Колумбийские полицейские задерживают демонстранта на антиправительственной акции в Кали.

Колумбийские полицейские арестовывают демонстранта во время акции протеста против правительства в Кали, Колумбия
15 из 30

Колумбийские полицейские задерживают демонстранта на антиправительственной акции в Кали.

© AFP 2021 / LUIS ROBAYO
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники спуска в купальниках "Хибины-бикини 2021" на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в Кировске.
Участники спуска в купальниках Хибины-бикини 2021 на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
16 из 30
Участники спуска в купальниках "Хибины-бикини 2021" на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в Кировске.
© РИА Новости / Павел Львов
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© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA

Девочки идут в школу в трущобах Кибера в Найроби.

Ученицы идут в школу в трущобах Кибера, Найроби
17 из 30

Девочки идут в школу в трущобах Кибера в Найроби.

© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
© AP Photo / Mahmoud Illean

Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021
18 из 30

Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинец бежит в укрытие во время израильского авиаудара по Газе.

Палестинец бежит в укрытие во время израильского авиаудара в городе Газа
19 из 30

Палестинец бежит в укрытие во время израильского авиаудара по Газе.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Серые гуси в заказнике "Кологривская пойма" в пойме реки Унжа в Костромской области.

Серые гуси в гусином заказнике Кологривская пойма в пойме реки Унжа в Костромской области
20 из 30

Серые гуси в заказнике "Кологривская пойма" в пойме реки Унжа в Костромской области.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в День Победы в Москве.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
21 из 30

Праздничный салют в День Победы в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанк

Участники первомайской манифестации в Париже.

Беспорядки на первомайской демонстрации в Париже
22 из 30

Участники первомайской манифестации в Париже.

© РИА Новости / Флоренс Галле
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© AP Photo / Aijaz Rahi

Массовая кремация жертв пандемии в Бангалоре.

Массовая кремация жертв пандемии в Бангалоре, Индия
23 из 30

Массовая кремация жертв пандемии в Бангалоре.

© AP Photo / Aijaz Rahi
© REUTERS / Luis Echeverria

Извержение вулкана Пакая в Гватемале.

Извержение вулкана Пакая в Гватемале
24 из 30

Извержение вулкана Пакая в Гватемале.

© REUTERS / Luis Echeverria
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Награждение игроков "Зенита" — чемпионов России по футболу.

Награждение игроков ФК Зенит - чемпионов России по футболу
25 из 30

Награждение игроков "Зенита" — чемпионов России по футболу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AP Photo / Channi Anand

Тестирование на коронавирус в Индии.

Тестирование на коронавирус в Джамму, Индия
26 из 30

Тестирование на коронавирус в Индии.

© AP Photo / Channi Anand
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Страсбурге.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Страсбурге
27 из 30

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Страсбурге.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub

Урок йоги на сапсерфах в Ливане.

Занятия йогой на сапсерфах в Батруне, Ливан
28 из 30

Урок йоги на сапсерфах в Ливане.

© AFP 2021 / Ibrahim Chalhoub
© AP Photo / Ashley Landis

Атлеты во время соревнований USATF Golden Games 2021.

Атлеты во время соревнований USATF Golden Games 2021
29 из 30

Атлеты во время соревнований USATF Golden Games 2021.

© AP Photo / Ashley Landis
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРапсовое поле в Краснодарском крае.
Рапсовые поля в Краснодарском крае
30 из 30
Рапсовое поле в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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