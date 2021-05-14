Лучшие фото недели: салют Победы, йога на волнах и глянцевая Монро
Греческая певица Элена Цагрину, представляющая Кипр на Евровидении 2021, во время репетиции в Роттердаме.
Греческая певица Элена Цагрину, представляющая Кипр на Евровидении 2021, во время репетиции в Роттердаме.
Курсантки Военного университета Министерства обороны на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Курсантки Военного университета Министерства обороны на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин фотографируется с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Владимир Путин фотографируется с ветеранами после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета.
Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета.
Дезинфекция во время демонстрации в Боливии.
Дезинфекция во время демонстрации в Боливии.
Трагедия в школе № 175 в Казани, где 19-летний студент устроил стрельбу. Погибли семь детей и две учительницы.
Трагедия в школе № 175 в Казани, где 19-летний студент устроил стрельбу. Погибли семь детей и две учительницы.
Пожар в Хан-Юнисе после израильского авиаудара.
Дарья Трубникова выполняет упражнение с мячом в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Дарья Трубникова выполняет упражнение с мячом в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Восковая фигура Мэрилин Монро в парижском музее Гревен накануне его открытия после ослабления коронавирусных ограничений.
Восковая фигура Мэрилин Монро в парижском музее Гревен накануне его открытия после ослабления коронавирусных ограничений.
Владимир Путин принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".
Владимир Путин принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".
Первомайские мероприятия на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Первомайские мероприятия на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Праздничная молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, в древней мечети Аль-Масфи в Ираке.
Праздничная молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, в древней мечети Аль-Масфи в Ираке.
Генеральная репетиция балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, в Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.
Генеральная репетиция балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, в Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.
Сотрудники бельгийской больницы Mont Legia лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медицинской сестры.
Сотрудники бельгийской больницы Mont Legia лежат на полу в отделении интенсивной терапии во время демонстрации в Международный день медицинской сестры.
Колумбийские полицейские задерживают демонстранта на антиправительственной акции в Кали.
Колумбийские полицейские задерживают демонстранта на антиправительственной акции в Кали.
Девочки идут в школу в трущобах Кибера в Найроби.
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинец бежит в укрытие во время израильского авиаудара по Газе.
Серые гуси в заказнике "Кологривская пойма" в пойме реки Унжа в Костромской области.
Серые гуси в заказнике "Кологривская пойма" в пойме реки Унжа в Костромской области.
Праздничный салют в День Победы в Москве.
Участники первомайской манифестации в Париже.
Массовая кремация жертв пандемии в Бангалоре.
Массовая кремация жертв пандемии в Бангалоре.
Извержение вулкана Пакая в Гватемале.
Награждение игроков "Зенита" — чемпионов России по футболу.
Награждение игроков "Зенита" — чемпионов России по футболу.
Тестирование на коронавирус в Индии.
Тестирование на коронавирус в Индии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Страсбурге.
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского парламента Давид Сассоли в Страсбурге.
Урок йоги на сапсерфах в Ливане.
Атлеты во время соревнований USATF Golden Games 2021.
Атлеты во время соревнований USATF Golden Games 2021.