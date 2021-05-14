https://ria.ru/20210514/feyk-1732304110.html
Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест
Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест
Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:53
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республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.Безработный 25-летний житель поселка Октябрьское Красногвардейского района ранее опубликовал в соцсети сообщение о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов". Следком возбудил уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма."Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Постнова.По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 12 июля.
https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия