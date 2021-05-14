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Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест
Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест
Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:52
2021-05-14T13:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.Безработный 25-летний житель поселка Октябрьское Красногвардейского района ранее опубликовал в соцсети сообщение о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов". Следком возбудил уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма."Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Постнова.По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 12 июля.
https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест

13:52 14.05.2021 (обновлено: 13:53 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.
Безработный 25-летний житель поселка Октябрьское Красногвардейского района ранее опубликовал в соцсети сообщение о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов". Следком возбудил уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.
"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Постнова.
По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 12 июля.
Признание жителя Крыма о ложной подготовке теракта в школе. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:57
Крымчанин, задержанный за фейк о подготовке теракта в школе, раскаялся
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
 
 
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