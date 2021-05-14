https://ria.ru/20210514/feyk-1732304110.html

Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест

Крымчанина, задержанного за фейк о теракте, отправили под домашний арест

Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:52

2021-05-14T13:52

2021-05-14T13:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Крымчанину за ложное сообщение о подготовке теракта в местной школе избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заявила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ольга Постнова.Безработный 25-летний житель поселка Октябрьское Красногвардейского района ранее опубликовал в соцсети сообщение о подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ. После задержания он, по данным УФСБ, обосновал свой "глупый" поступок желанием "проверить работу правоохранительных органов". Следком возбудил уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма."Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Постнова.По ее словам, срок домашнего ареста установлен до 12 июля.

https://ria.ru/20210512/krym-1731977589.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия