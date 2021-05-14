https://ria.ru/20210514/evropa-1732363789.html

Европа недосчиталась миллиардов долларов из России

Европа недосчиталась миллиардов долларов из России

Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:05

2021-05-14T18:05

2021-05-14T18:54

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt.Жители этой страны известны тем, что ежедневно тратили на человека за границей больше, чем любые другие путешественники, отмечается в статье."Они были желанными гостями, потому что денег не жалели", — говорится в публикации.В 2019 году расходы россиян на зарубежные поездки составили 34,5 миллиарда долларов. Они заняли по этому показателю седьмое место в мире.Автор статьи напомнил, что из-за закрытия авиасообщения с Турцией российским путешественникам пришлось искать замену этому направлению.Если в России вновь разрешат полеты в Европу, то билеты будут немедленно распроданы — в этом уверены все участники рынка, заключила немецкая газета.

https://ria.ru/20210512/ispaniya-1731995905.html

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2021

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welt, новости - туризм, турция, россия, европа, экономика