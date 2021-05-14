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Туризм
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Европа недосчиталась миллиардов долларов из России
Европа недосчиталась миллиардов долларов из России
Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:05
2021-05-14T18:54
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt.Жители этой страны известны тем, что ежедневно тратили на человека за границей больше, чем любые другие путешественники, отмечается в статье."Они были желанными гостями, потому что денег не жалели", — говорится в публикации.В 2019 году расходы россиян на зарубежные поездки составили 34,5 миллиарда долларов. Они заняли по этому показателю седьмое место в мире.Автор статьи напомнил, что из-за закрытия авиасообщения с Турцией российским путешественникам пришлось искать замену этому направлению.Если в России вновь разрешат полеты в Европу, то билеты будут немедленно распроданы — в этом уверены все участники рынка, заключила немецкая газета.
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Европа недосчиталась миллиардов долларов из России

18:05 14.05.2021 (обновлено: 18:54 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КутузовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt.
Жители этой страны известны тем, что ежедневно тратили на человека за границей больше, чем любые другие путешественники, отмечается в статье.
"Они были желанными гостями, потому что денег не жалели", — говорится в публикации.
В 2019 году расходы россиян на зарубежные поездки составили 34,5 миллиарда долларов. Они заняли по этому показателю седьмое место в мире.
Автор статьи напомнил, что из-за закрытия авиасообщения с Турцией российским путешественникам пришлось искать замену этому направлению.
Если в России вновь разрешат полеты в Европу, то билеты будут немедленно распроданы — в этом уверены все участники рынка, заключила немецкая газета.
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