https://ria.ru/20210514/evropa-1732363789.html
Европа недосчиталась миллиардов долларов из России
Европа недосчиталась миллиардов долларов из России
Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:05
2021-05-14T18:05
2021-05-14T18:54
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Европейцы потеряли многомиллиардную прибыль от туристов из России, пишет Die Welt.Жители этой страны известны тем, что ежедневно тратили на человека за границей больше, чем любые другие путешественники, отмечается в статье."Они были желанными гостями, потому что денег не жалели", — говорится в публикации.В 2019 году расходы россиян на зарубежные поездки составили 34,5 миллиарда долларов. Они заняли по этому показателю седьмое место в мире.Автор статьи напомнил, что из-за закрытия авиасообщения с Турцией российским путешественникам пришлось искать замену этому направлению.Если в России вновь разрешат полеты в Европу, то билеты будут немедленно распроданы — в этом уверены все участники рынка, заключила немецкая газета.
https://ria.ru/20210512/ispaniya-1731995905.html
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welt, новости - туризм, турция, россия, европа, экономика