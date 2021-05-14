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В ДТП под Самарой погибли четыре человека
В ДТП под Самарой погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:39
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гумвд
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По предварительным данным, авария произошла в пятницу в 18:00 (17:00 мск) на 1070-м километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с камазом.Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира легковушки.
https://ria.ru/20210512/dtp-1731915639.html
самарская область
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гумвд, самарская область, сергиевский район, происшествия

В ДТП под Самарой погибли четыре человека

19:39 14.05.2021 (обновлено: 21:50 14.05.2021)
 
© Фото : ГУ МВД по Самарской областиНа месте ДТП с участием легкового автомобиля и "Камаза" в Самарской области. 14 мая 2021
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и Камаза в Самарской области. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : ГУ МВД по Самарской области
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и "Камаза" в Самарской области. 14 мая 2021
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САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, авария произошла в пятницу в 18:00 (17:00 мск) на 1070-м километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с камазом.
Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира легковушки.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:56
В Оренбуржье cемья из трех человек погибла в ДТП с мусоровозом
 
ГУМВДСамарская областьСергиевский районПроисшествия
 
 
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