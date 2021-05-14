https://ria.ru/20210514/dtp-1732380755.html

В ДТП под Самарой погибли четыре человека

В ДТП под Самарой погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:39

2021-05-14T19:39

2021-05-14T21:50

гумвд

самарская область

сергиевский район

происшествия

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САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По предварительным данным, авария произошла в пятницу в 18:00 (17:00 мск) на 1070-м километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с камазом.Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира легковушки.

https://ria.ru/20210512/dtp-1731915639.html

самарская область

сергиевский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, самарская область, сергиевский район, происшествия