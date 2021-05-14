https://ria.ru/20210514/dtp-1732380755.html
В ДТП под Самарой погибли четыре человека
В ДТП под Самарой погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:39
2021-05-14T19:39
2021-05-14T21:50
гумвд
самарская область
сергиевский район
происшествия
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САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и камаза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По предварительным данным, авария произошла в пятницу в 18:00 (17:00 мск) на 1070-м километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с камазом.Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира легковушки.
https://ria.ru/20210512/dtp-1731915639.html
самарская область
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гумвд, самарская область, сергиевский район, происшествия