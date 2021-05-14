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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/druzya-1732256045.html
HBO выпустила трейлер и раскрыла подробности спецвыпуска сериала "Друзья"
HBO выпустила трейлер и раскрыла подробности спецвыпуска сериала "Друзья"
Специальный выпуск сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:22
2021-05-14T10:28
культура
мэттью перри
дэвид швиммер
мэтт леблан
bts
кино и сериалы
новости культуры
кортни кокс
hbo
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Специальный выпуск сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис."HBO Max впервые покажет специальный выпуск "Друзья: Воссоединение" в четверг 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. Звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер возвращаются на культовую съемочную площадку Stage 24 на площадке Warner Bros. Studio в Бербанке", - говорится в заявлении сервиса.Отмечается, что это будет эпизод, снятый без заранее подготовленного сценария. В нем также примут участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также ранее участвовавшие в съемках знаменитого сериала артисты Ларри Ханкин (Мистер Хекклс), Эллиотт Гулд (Джек Геллер).В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.
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мэттью перри, дэвид швиммер, мэтт леблан, bts, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс, hbo, синди кроуфорд, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дэвид бэкхем, дженнифер энистон, джастин бибер, lady gaga (стефани джерманотта)

HBO выпустила трейлер и раскрыла подробности спецвыпуска сериала "Друзья"

10:22 14.05.2021 (обновлено: 10:28 14.05.2021)
 
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)Постер из сериала "Друзья"
Постер из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Специальный выпуск сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис.
"HBO Max впервые покажет специальный выпуск "Друзья: Воссоединение" в четверг 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. Звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер возвращаются на культовую съемочную площадку Stage 24 на площадке Warner Bros. Studio в Бербанке", - говорится в заявлении сервиса.
Отмечается, что это будет эпизод, снятый без заранее подготовленного сценария.
В нем также примут участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также ранее участвовавшие в съемках знаменитого сериала артисты Ларри Ханкин (Мистер Хекклс), Эллиотт Гулд (Джек Геллер).
В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.
В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.
Постер из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 22.09.2019
22 сентября 2019, 07:00Культура
"Друзьям" опять 25
 
КультураМэттью ПерриДэвид ШвиммерМэтт ЛебланBTSКино и сериалыНовости культурыКортни КоксHBOСинди Кроуфорд"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДэвид БэкхемДженнифер ЭнистонДжастин БиберLady Gaga (Стефани Джерманотта)
 
 
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