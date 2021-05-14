https://ria.ru/20210514/druzya-1732256045.html

HBO выпустила трейлер и раскрыла подробности спецвыпуска сериала "Друзья"

HBO выпустила трейлер и раскрыла подробности спецвыпуска сериала "Друзья"

Специальный выпуск сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:22

2021-05-14T10:22

2021-05-14T10:28

культура

мэттью перри

дэвид швиммер

мэтт леблан

bts

кино и сериалы

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кортни кокс

hbo

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Специальный выпуск сериала "Друзья" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 27 мая, сообщает сервис."HBO Max впервые покажет специальный выпуск "Друзья: Воссоединение" в четверг 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. Звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер возвращаются на культовую съемочную площадку Stage 24 на площадке Warner Bros. Studio в Бербанке", - говорится в заявлении сервиса.Отмечается, что это будет эпизод, снятый без заранее подготовленного сценария. В нем также примут участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также ранее участвовавшие в съемках знаменитого сериала артисты Ларри Ханкин (Мистер Хекклс), Эллиотт Гулд (Джек Геллер).В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.

https://ria.ru/20190922/1558962067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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