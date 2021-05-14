https://ria.ru/20210514/druzya-1732204097.html

Лиза Кудроу призналась, что ее сын называл Дженнифер Энистон мамой

Лиза Кудроу призналась, что ее сын называл Дженнифер Энистон мамой

Лиза Кудроу призналась, что ее сын Джулиан называл Дженнифер Энистон мамой. Об этом она рассказала ведущему шоу "Conan" комику Конану О’Брайену, сообщает E!... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:41

2021-05-14T00:41

2021-05-14T00:41

культура

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

"друзья" (сериал)

лиза кудроу

дженнифер энистон

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лиза Кудроу призналась, что ее сын Джулиан называл Дженнифер Энистон мамой. Об этом она рассказала ведущему шоу "Conan" комику Конану О’Брайену, сообщает E! News.Актриса играла Фиби Буффе в знаменитом ситкоме "Друзья". Энистон была ее коллегой по съемочной площадке — она исполняла роль Рэйчел Грин. Кудроу иногда брала с собой сына на работу. По ее словам, мальчик тогда был "одержим Джен". "Когда мы были дома, ее показывали по ТВ, и он закричал "Мамочка"", — вспоминает Кудроу. Седьмого апреля сыну Лизы Кудроу исполнилось 23 года. Он единственный ребенок актрисы. Ее беременность отражена в сценарии четвертого сезона "Друзей" — создателям пришлось вписать сюжетную линию, согласно которой Фиби становится суррогатной матерью для детей своего единокровного брата и его жены. Актриса также рассказала о готовящемся спецвыпуске "Друзей". "Есть отснятый материал, который я раньше никогда не видела, и он меня действительно восхитил", — говорит Кудроу.Сериал "Друзья" стартовал в 1994, всего было снято 10 сезонов, последний эпизод вышел в 2004 году.

https://ria.ru/20190922/1558962067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/druzya-1727667109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дженнифер энистон